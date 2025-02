Juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso, en directo: tercera jornada

"Vilda me dijo en palabras textuales: "Me manda el presi para que hable contigo para ver si tu puedes hablar con tu hermana y convencerla para que en Doha salga con el presidente a hacer un vídeo conjunto aclarando que fue un acto consentido de amistad y que se sentía bien", restándole toda la importancia. Yo le dije si era conveniente que mi hermana saliera a dar explicaciones de algo que no había hecho. Me respondió: "Es lo mejor para todos. Si esto sigue se hará más grande y nos va a perjudicar a todos" Dejó caer que mi hermana tenía una edad y una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien y las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía que podía pasar"