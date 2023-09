Las jugadoras del Barça estarán protegidas con España

Xavi Puig, el directivo responsable, explicó que el director deportivo y un alto ejecutivo acompañarán a las internacionales del FC Barcelona Destacó que "apoyan" a las futbolistas y que tuvieron que concentrarse con la selección porque "somos fieles a la legislación española"

Las 8 internacionales del FC Barcelona tendrán la protección de dos responsables del club. Así lo confirmó Xavi Puig, el directivo responsable de la sección, en declaraciones a Movistar Liga de Campeones. "Han viajado dos personas, el director deportivo y un ejecutivo de alto rango del club para que estén con ellas y se sientan tranquilas", explicó.

Markel Zubizarreta y el psicólogo Marc Sellarès se desplazaron por su cuenta para estar junto a las futbolistas con el objetivo de que su estancia con la selección española les resulte menos incómoda. España se ha concentrado este martes en Oliva (Valencia) para preparar los partidos de la UEFA Nations League ante Suecia y Suiza.

Puig comentó que "hablo continuamente con ellas, lo he hecho en nombre del presidente y de la junta" con la esperanza de que encuentren una solución al conflicto: "Esto se debe arreglar, ellas saben que estamos con ellas y el club no las dejará solas".

Fieles a la ley

El directivo reconoció que no tuvieron otro remedio que aconsejar a las jugadoras que acudieran a la llamada de Montse Tomé. "Somos fieles a las normativa que marca la legislación española y el CSD. Incumlirla no solo derivaría a ellas, que es lo que más nos preocupa, ya que también en segundo plan afectaría al club. Al final juegan para el Barça", aclaró.

Xavi Puig lamentó que "no es un tema que venga de hace dos días. Hace tiempo que lo reivindicamos. Era una cuestión de consenso, de hablar mucho y bien. Ha derivado a un terreno que no es bueno para nadie, ni para el fútbol, el deporte, el deporte femenino o la sociedad. Deben jugar a fútbol y no estar comprometidas en esta nube oscura que les está acompañando".