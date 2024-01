Jennifer Hermoso: "Con Vilda teníamos que dejar la puerta abierta antes de dormir"

Jenni Hermoso será la primera invitada de una nueva temporada del programa Planeta Calleja, en Cuatro. El lunes será la estrena (22. 50 h.) y Hermoso revelará nuevos detalles de las distintas polémicas que han rodeado a la selección de fútbol femenino en los últimos tiempos.

Hermoso explicó al aventurero algunos de los motivos por los que las jugadoras no estaban cómodas con el ex seleccionador, Jorge Vilda. "Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras".

La justificación de Vilda consistía en que "consideraba que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían",

La vigilancia de Jorge Vilda alcanzaba al punto, según Jennifer Hermoso, que "cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa".

Explicación de la denuncia

La internacional denunció a Luis Rubiales por no haber consentido el beso en el podio de Sidney tras ganar el Mundial. Jennifer Hermoso declaró que para ella era más sencillo "admitir en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho".

Pese a ello, la futbolista dijo que "sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento".

Jennifer Hermoso acaba de fichar por el conjunto mexicano de Tigres, procedente del Pachuca, y recorrerá Islandia con Jesús Calleja.

Hermoso declaró la pasada semana ante la Audiencia Nacional por el beso del ex presidente Luis Rubiales y por el atosigamiento que habría recibido en los días posteriores a la vuelta de Australia.