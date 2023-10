¡Jenni y figura!

Jennifer Hermoso desatascó el partido ante Italia en su regreso a la selección La delantera madrileña volvió a ser protagonista sobre el campo después del calvario sufrido los dos últimos meses

"A veces la vida te da regalos", así resumía Jennifer Hermoso las sensaciones que tenía tras dar la victoria a España en su retorno a la selección. La delantera madrileña se sacó la espina del calvario que le ha tocado sufrir los dos últimos meses, desde aquella incalificable imagen del ya expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la entrega de la Copa del Mundo que ha provocado una de las mayores crisis que se recuerda en el fútbol español.

FICHA TÉCNICA Nations League femenina ITA 0 ________________ 1 ESP ALINEACIONES Italia Italia: Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Lenzini, Linari, Boattin; Bonansea (Cambiaghi, 72’), Galli (Bergamaschi, 72’), Girelli (Greggi, 72’), Caruso; y Bonfantini (Glionna, 62’). España España: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Codina, Aleixandri, Olga Carmona (Oihane, 80’); Aitana, Tere Abelleira, Alexia; Lucía García(Athenea, 46’), Esther González (Salma, 46’) y Mariona (Jenni Hermoso, 68’). Goles 0-1 M.89 Jenni Hermoso. Árbitro Alina Pesu (Rumanía). TA: Tere Abelleira (36’), Jenni Hermosos (90+3’). Incidencias Partido corrrespondiente a la tercera jornada del Grupo 4 de la Nations League femenina disputado en el estadio Arechi de Salerno ante unos 5.000 espectadores.

Jenni se convirtió en protagonista involuntaria y víctima de una situación que nunca mereció ni debió vivir. Este viernes ha vuelto a ser protagonista. Pero sobre el terreno de juego. Lo que vienen reclamando desde hace un año las futbolistas españolas. Jennifer Hermoso, la primera. "No hay mejor alegría que volver y marcar el gol de la victoria", sentenció la delantera de Pachuca, que quiso agradecer a los suyos el apoyo recibido estos dos largos meses: "He pensado en mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y gracias a ellos he vuelto a disfrutar del fútbol".

⚽️ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!, ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!, ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!



Jenni Hermoso caza un balón dentro del área y la manda a la red. ¡Se adelanta España a muy poco del final!



📺 @La1_tve



🇮🇹 🆚 🇪🇸 I 0-1 I 88'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/m5aTzEByEa — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 27, 2023

La delantera de Pachuca salió mediado el segundo tiempo para marcar diferencias con esa facilidad que tiene para asociarse y llegar al área en el momento oportuno. Y a un minuto para el final encontró el premio. Siguió la incursión de Alexia para recoger el rechace de Giuliani y anotar a puerta vacía el gol de la victoria. Su gol 52 como internacional.

Lo celebró con rabia, haciendo piña con unas compañeras que le han apoyado en todo momento. Y acabó fundiéndose en un abrazo con Irene Paredes, un abrazo con la capitana en el que no pudo reprimir las lágrimas. Una Paredes, por cierto, que no pudo vestirse de corto por unas molestias físicas.

Más cerca de los Juegos Olímpicos

El partido tuvo el mejor desenlace que podía tener. Pero España debió resolverlo mucho antes. El conjunto que dirige Montse Tomé salió como un ciclón, comandada por una Aitana Bonmatí estelar que el lunes recogerá un Balón de Oro más que merecido en el Teatro Chatelet de París. Por si a alguien le asistía aún alguna duda de que ha sido la mejor futbolista de este 2023.

La centrocampista del Barça pudo abrir la lata después de una jugada individual en la que dejó sentadas a todas las rivales que le salieron al paso con esa elegancia con la que solo ella sabe jugar, pero se topó con una Giuliani que en los primeros 20 minutos mantuvo a flote a Italia.

Mariona, Esther González y Lucía García también rozaron el gol en ese tramo inicial del encuentro, antes de que España cayera en la tela de araña que Andrea Sonci le planteó.

Tras este inicio fulgurante, España se encalló y Cata Coll tuvo que aparecer para evitar males mayores en un remate acrobático de Elena Linari. Fue el único fogonazo de una Italia que se conformó con pelear el 0-0.

Al final apareció Jenni para preservar esa racha de 16 victorias consecutivas y el pleno de victorias en el grupo 4 de la Nations League que acerca a la selección femenina de fútbol el sueño de disputar, por primera vez en la historia, unos Juegos Olímpicos.