Irene Paredes: "Me parece llamativo que no haya sentencia por coacciones"

La selección española busca revalidar el título de campeonas de la UEFA Women's Nations League y para lograrlo es importante empezar con buen pie; es decir, ganando a Bélgica este viernes a las 18:45, en el primer partido clasificatorio del campeonato. Montse Tomé e Irene Paredes han sido las encargadas de hablar ante los medios de comunicación un día antes del encuentro; sin embargo, la gran mayoría de preguntas han sido en relación con caso Rubiales.

El expresidente de la RFEF ha sido condenado este jueves a 18 meses de multa con una cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso. Irene Paredes ha sido bastante contundente respecto a la sentencia: "Me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece llamativo es que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir".

Respecto a sobre si ha podido hablar con Jenni Hermos durante estas últimas horas, ha afirmado que todavía no ha podido: "Si no lo hago en un rato lo haré mañana. No sé cómo está, pero hay ciertas cosas que se quedarán entre nosotras".

Sobre el partido y su vuelta a la selección

Aunque en menos medida, ha habido tiempo para hablar sobre el partido. El juego de Bélgica es una incógnita debido al cambio de seleccionadora para esta concentración: "No sabemos exactamente lo que nos va a plantear. Tenemos recursos para adaptarnos a lo que hagan. Según lo que hagan haremos lo que podamos para intentar ganar".

La defensa ha vuelto a la convocatoria después de estar un tiempo ausente: "Cada vez es más difícil venir a la selección. Me centré en volver a rendir al máximo nivel para jugar con mi club y regresar a la selección. El hecho de no haber estado durante un tiempo era una consecuencia de no estar en un buen momento".

El España-Bélgica es importante también a nivel extradeportivo, porque todos los beneficios estarán destinados a los damnificados por la DANA: "Es un guiño para ayudar a esa gente que sufrió tanto. No sé si podremos llenar al estadio, pero animo a todo el mundo a que venga para vernos a nosotras y al mismo tiempo ayudar a los afectados".

Montse Tomé no ha podido evitar las preguntas sobre el caso

La seleccionadora española, ha querido centrar sus declaraciones en lo deportivo; sin embargo, las preguntas mayoritarias han sido sobre el juicio. "No me quiero pronunciar más sobre ello, estamos pensando en Bélgica y la Nations League. Todo lo que ha ido pasando... ya hablé donde tenía que hablar".

Asimismo, Tomé ha celebrado que, en principio, se esté cerrando el caso para, así, poder volver a hablar de fútbol: "Es verdad que desde que estoy como seleccionadora no he podido controlar las preguntas que me hacéis y esto es algo que va a estar siempre. A mí me gustaría hablar de fútbol porque tenemos un gran equipo, muchas futbolistas que tienen mucho por contar. Nos perdemos muchas cosas por hablar de otras cosas. Me gustaría que empezara una época en la que las preguntas tuvieran que ver con el fútbol".

Sobre la ausencia de Jenni Hermoso en la lista de convocadas ha indicado que: "Me gusta hablar de las futbolistas que están en la convocatoria, son las que deben tener el protagonismo. Hay grandes jugadoras que podrían estar también, hay muchas que están haciendo las cosas bien. Con Jenni siempre hemos hablado mucho, tenemos buena relación personal, pero ahora mismo necesitamos a las 23 que hemos seleccionado para poder enfrentarnos a Bélgica e Inglaterra".

Una de las pocas preguntas que se han hecho relacionadas con el fútbol ha sido sobre Martín-Prieto, quien ha sustituido a Amaiur Sarriegi por lesión: "Es una futbolista que nos da mucho en línea ofensiva y dentro del área tiene un instinto natural con el gol".

Sobre el juego del rival ha comentado que: "Esperamos que Bélgica se repliegue, aunque hemos preparado diferentes soluciones. Sabemos que las laterales nos generan superioridades y las interiores nos aportan llegada desde segunda línea".

Después del partido contra Bélgica, la expedición viajará hasta Londres para enfrentarse a Inglaterra en Wembley el próximo 26 de febrero a las 21h.