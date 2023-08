Iniesta: "No podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto"

Iniesta se ha manifestado en contra de la forma en que Rubiales ha manejado la situación, acusando al presidente de no asumir la responsabilidad Andrés también criticó la negativa de Rubiales al reconocer su comportamiento inaceptable y su negativa a renunciar al cargo

En medio de la controversia que rodea el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, después de la Final del Mundial femenino, el icónico futbolista español Andrés Iniesta ha tomado la palabra para expresar su apoyo a Jenni Hermoso y su rechazo hacia la actitud de Rubiales.

Iniesta, conocido por su trayectoria en el FC Barcelona y la selección española, se ha manifestado en contra de la forma en que Rubiales ha manejado la situación, acusando al presidente de no asumir la responsabilidad por su comportamiento y de perjudicar la imagen de España y del fútbol español a nivel global.

En sus palabras, Iniesta declaró: "Después de lo que ha pasado esta semana, me gustaría transmitir mi tristeza como persona, padre de tres hijas, esposo y futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina". Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran Torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos."

Andrés Iniesta expresó su atención a pesar de la forma en que la se ha desviado de los logros y la excelencia de las jugadoras de la selección española femenina. "Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años", añadió.

Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.



El futbolista exazulgrana también criticó la negativa de Rubiales al reconocer su comportamiento inaceptable y su negativa a renunciar al cargo. "En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", subrayó Iniesta.

Con esta declaración, Iniesta se una a una creciente corriente de críticos que exigen una respuesta adecuada por parte de las autoridades deportivas ante la polémica generada por las acciones de Luis Rubiales después de la histórica victoria de España en el Mundial femenino.