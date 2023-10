¡Se filtra la declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional!

Rafael Hermoso confirmó que Jorge Vilda, el ex seleccionador, se le acercó durante un vuelo de regreso a España El hermano de Jenni cargó con contundencia contra Montse Tomé

Rafael Hermoso, el hermano de la campeona del mundo Jenni, declaró el pasado 25 de septiembre en la Audiencia Nacional sobre las presiones que supuestamente recibió tras el beso de Luis Rubiales a su hermana en la celebración de la Copa del Mundo.

En la declaración, a la que ha tenido acceso el periódico digfital El Español, Rafael Hermoso confirmó que Jorge Vilda, el ex seleccionador, se le acercó durante un vuelo de regreso a España. Después de esto, Rafael le comunicó a Jenni los hechos , aunque ella misma le pidió que no dijera nada para no empañar la celebración, algo que no surgió efecto ya que la conversación llegó a oídos de la prensa.

Hermoso, en el texto filtrado, también habría abordado la reacción de su hermana tras los sucesos. Según El Español, Rafael afirmó al juez que Jennifer Hermoso "me dijo literalmente que le dio asco, que no fue consentido, que en la vida se le ocurriría darle un beso a esa persona, ni loca"

DURAS DECLARACIONES SOBRE VILDA Y TOMÉ

Siempre según el hermano de Jennifer, Jorge Vilda le habría dicho: "Me manda el presi (Luis Rubiales) a hablar contigo para que convenzas a tu hermana de que antes de llegar a Doha (donde el vuelo hacía una escala) salga con él a hacer un comunicado".

En la misma declaración, Rafael Hermoso afirmó que "todo el mundo se enteró de la conversación" y que no estaba seguro de cómo calificarla, si como "amenaza, coacción, presión...".

Rafael Hermoso no se cortó a la hora de hablar de Montse Tomé, la actual seleccionadora de la absoluta femenina. Según Hermono, la entrenadora es "una marioneta de Jorge Vilda y, por lo tanto, de Rubiales". Además, admitió que mintió a la prensa al negar la presión, pero lo hizo para evitar más complicaciones y no arruinar la celebración del título.