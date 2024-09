España gana con suplentes a la Marruecos de Jorge Vilda y espera rival en octavos de final

La selección de España, con un equipo suplente, venció este sábado a la de Marruecos por 0-2 en el cierre del Grupo C del Mundial Femenino Sub-20 del que La Roja terminó líder con 9 puntos de 9 posibles, y Estados Unidos acabó en el segundo puesto tras golear a Paraguay. La tercera jornada del Grupo C se disputó en partidos simultáneos en el estadio de Techo en Bogotá, donde las estadounidenses vapulearon a la Albirroja por 7-0, y en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde las dirigidas por Sonia Bermúdez superaron a Marruecos, entyrenada por el ex seleccionador español Jorge Vilda.

Hasta ocho cambios en el once inicial

En Cali, una selección española que introdujo ocho cambios en su once titular para dar descanso a la guardameta Eunate Astralaga y las jugadoras de campo Sandra Villafañe, Silvia Lloris, Estela Carbonell, Julia Bartel y Olaya Enrique, fue muy superior a un conjunto africano que no tuvo argumentos.

El primer tanto de España llegó muy pronto, en el minuto 5. La defensora española Nahia Aparicio remató de cabeza un centro de Lucía Corrales que se coló en el arco defendido por Fátima El Jebraouie, gran figura de las africanas que supo defender las opciones de gol en contra y que le atajó un penalti a Érika González en el minuto 65.

Pero lo que se antojaba como una goleada se fue diluyendo en un partido sin emociones que España manejó bien y en el que el conjunto de Jorge Vilda ofreció algunas jugadas ofensivas sin resolución para emocionar a los casi 3.000 asistentes.

Gol anulado y penalti desaprovechado

Un segundo tanto para España de Lucía Moral en el primer minuto añadido del primer tiempo fue anulado por el VAR y el penalti de la segunda parte no dejaron ampliar la pizarra hasta que en el minuto 89 Moral marcó el segundo gracias a una habilitación de Jone Amezaga.

Esta vez el tanto fue revisado confirmado por el VAR y con esos dos goles España ya piensa en el rival de octavos de final que se decidirá este domingo cuando se cierren todos los grupos de la Copa del Mundo.

Ficha técnica: