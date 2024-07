España, a por el billete a cuartos en los Juegos

Con la primera prueba de fuego ante Japón superada, con remontada y victoria en su debut olímpico, España puede certificar su clasificación para los cuartos de final en los Juegos de París ante Nigeria, su segundo rival en la fase de grupos, antes de medirse a Brasil.

En su estreno, las de Montse Tomé tiraron de oficio y experiencia -la propia de la número uno del ranking que ya tiene un Mundial y una Nations League en su palmarés- para neutralizar el tanto de Fujino con el que se adelantó Japón en Nantes. Aitana, antes del descanso, y luego Mariona, a pase de la Balón de Oro, pusieron los goles para culminar una remontada de carácter y mucho mérito.

"Todavía no hemos hecho nada. Hay que ganar a Nigeria", dijo Alexia Putellas, que firmó una gran actuación, tras la victoria ante el combinado nipón. "Si lo hacemos, tendremos pie y medio en cuartos". Un apunte, sin embargo. Serán ambos pies. Si España gana a las africanas, estará en la siguiente ronda.

Nigeria, por su parte, buscará reponerse tras la derrota ante Brasil y mantenerse viva en los Juegos. Las 'Súper águilas', con caras conocidas -Oshoala, Ajibade y Tony Payne en el tridente de ataque, aunque la exazulgrana no disputó ni un minuto-, cayeron por la mínima en el primer encuentro ante las sudamericanas, con un gol de Gabi Nunes, a pase de Marta, antes del descanso.

Aitana y Mariona fueron las autoras de los goles de España en su debut olímpico / RFEF

Las claves

En Nantes -Estadio La Beaujoire, el mismo que en el debut y en el que se esperan 10.000 aficionados- España tendrá que hacer un partido inteligente y tratar de imponer su estilo. La ventaja de Nigeria es el físico y la velocidad, y buscará generar peligro con transiciones rápidas y balones largos. Será importante no conceder balones y no cometer errores. Y ser efectivas.

Ante Japón, Tomé salió con un centro del campo formado por Patri, Aitana y Alexia y con Ona y Olga en los laterales. La entrada de Oihane por la andaluza, sin embargo, mejoró la versión de España. Y podría salir de inicio esta vez, con Batlle en la banda izquierda. Todas las futbolistas están disponibles.

Las declaraciones de Montse Tomé

Para la seleccionadora Montse Tomé, disputar unos Juegos Olímpicos "era una de mis ilusiones" como jugadora. "Cuando era jugadora, siempre me había marcado el objetivo de llegar a unos Juegos o a un Mundial. Eran estas dos cosas. Pero en mi época, en aquella época, la selección española luchaba por estar clasificada y nunca nos clasificábamos", dijo en la previa, en unas declaraciones recogidas por EFE.

Tomé, que fue futbolista entre 2002 y 2012 de Oviedo, Levante y Barcelona, valoró que ha tenido la suerte de poder estar en un Mundial como entrenadora y ahora en los Juegos Olímpicos. "Creo que, al final, a través del trabajo... El fútbol, la vida, te da otra oportunidad y a mí me ha llegado a través de ser entrenadora. Me sentí bien [en el debut en París 2024], me sentí feliz, muy concentrada en lo que necesitábamos y sobre todo bien rodeada"