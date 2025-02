En directo: Luis Rubiales declara en el juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso; siga también las declaraciones de Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera

En la sesión de este martes está previsto que intervengan en primer lugar tres peritos que acreditarán la autenticidad de las pruebas videográficas. Lo hacen a petición de la defensa de Rubiales para ratificar que en las imágnes aportadas se comprueba que el ex presidente, antes de besar a Jennifer, le preguntó: "¿Un piquito?" y que ella, según su versión, dio el consentimiento. Dos de estos peritos pertenecen a la Agrupación de Personas Sordas de Granada y provincia (ASOGRA) y son especialistas en la lectura de labios, una técnica de comprensión del habla mediante la interpretación visual de los movimientos de los labios, la cara y la lengua cuando no se dispone de un sonido normal. El tercero acreditará que los videos aportados como prueba no han sido manipulados.