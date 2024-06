El cumpleaños más especial de Bruna: debut, gol y victoria

Bruna Vilamala vivió uno de sus cumpleaños más especiales en Tenerife. La canterana del Barça, que fue convocada por Montse Tomé por la baja de Aitana Bonmatí a media concentración, celebró sus veinte años por todo lo alto: debut con la selección absoluta, gol y una victoria que vale el pasaporte a la próxima Eurocopa.

Acompañada de sus compañeras, la catalana pudo soplar las velas en las horas previas al partido ante Dinamarca en el Heliodoro Rodríguez López. Con 0-1 en contra, Tomé no dudó en llamarla a filas, cuando quedaban unos veinte minutos de partido más el añadido.

Entró y, tras el segundo de Dinamarca, besó el santo a los cuatro minutos. En el enésimo saque de esquina botado por Alexia Putellas, que se echó el equipo a sus espaldas para tratar de revertir la situación, remató en primera instancia Paredes con el exterior y Bruna le dio con la cabeza para mandar el esférico al fondo de la red. Fue el inicio de una épica remontada. Y aunque primero todos pensaban que el gol era de Paredes -que anotó después el segundo-, la UEFA se lo acabó dando a la de Borgonyà.

Un debut "soñado"

"Ha sido mágico. Además, he entrado con un resultado adverso. Y justo nos han marcado el segundo, pero la fuerza de este equipo es insuperable", confesó Bruna al término del encuentro para los medios de la RFEF. "Se ha visto en la reacción, en cómo hemos remontado el partido, con el gol en el último minuto... el debut soñado".

Sobre su gol, y la confusión que generó, dijo que "ha sido todo muy rápido, estaba yo bloqueando, Irene remató, yo me agaché para no desviarlo y me ha rozado un poquito". Y añadió, entre risas, que "Jana vino a decirme '¡lo has tocado, lo has tocado!, pero para mí el gol es de Irene, el remate es suyo. Lo que importa es que es gol y que nos llevamos la victoria"