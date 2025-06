Convocatoria Selección Española femenina para la Eurocopa 2025, en directo hoy: lista y rueda de prensa de Montse Tomé, en vivo

Favoritismo de España y su futuro:

"No te voy a poner números, pero sí te voy a responder. Siento que el equipo tiene capacidad para ir a por todo, lo siento yo como seleccionadora, el equipo técnico y las jugadoras. Esto es fútbol y competimos para ganar. Jugamos para ganar. No siempre lo logras y vas a estar en una competición que no es fácil, es fútbol es cómo es y están las 16 mejores selecciones de Europa. Vamos a marcar objetivos a corto plazo. El primero es llegar el 19 y empezar a entrenar bien, para cuando llegue el resto el 22, podamos trabajar bien. Luego vienen los amistosos, la fase de grupos y luego iremos viendo. El trabajo no va a faltar"

"Tengo un excelente grupo de trabajo externo que trabaja sobre todo lo que no está en el campo, que es donde me siente cómoda, y delego en ellos el resto. Siempre he sentido la confianza del presidente y me siento tranquila. Nosotros vamos a trabajar"