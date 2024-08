Cata Coll se sincera tras los Juegos y entona el mea culpa

Cata Coll (Pòrtol, Mallorca, 23 de abril de 2001) desconecta unos días en su tierra tras participar en los Juegos Olímpicos con la selección española y antes de arrancar una nueva temporada con el Barça, su quinta en el club. Allí, en su pueblo, donde se está llevando a cabo su Campus, se sinceró en una entrevista con IB3 sobre sus sensaciones tras quedarse sin medalla olímpica en París.

"Te sientes culpable. Por respeto a mis compañeras, a la afición y a todo aquel que me miraba. Contra Brasil, la lías y es así. Es la realidad", confesó. La guardameta, que empezó el partido con máscara porque en la fase de grupos una futbolista brasileña le rompió la nariz que le quitaba mucha visibilidad, cometió un error en la salida de balón que costó el primero de los cuatro tantos de la 'canarinha'.

"A veces veo necesario que te pasen estas cosas para que sepas que a ti también te pueden pasar. Después no pude dormir hasta las seis de la mañana. Soy una persona que le da muchas vueltas a todo y que piensa mucho", apuntó. "Quería estar sola en lo mío y fueron días duros. Tienes ese sentimiento de culpabilidad todo el rato y de que no tienes medalla por culpa tuya", a pesar de que había sido decisiva tanto en la fase de grupos como en cuartos, contra Colombia, en la tanda de penaltis. Unas palabras que demuestran, una vez más, el sentido de responsabilidad y compromiso que siente Cata por el equipo.

A raíz de ese partido, y después de la derrota ante Alemania en el partido por el bronce [en el que cometió el penalti que costó el gol de Gwinn], no tardaron en aparecer mensajes de odio hacia la balear en las redes sociales. "No me afectan", dijo. "Bueno, me puede afectar, pero no dejo que vaya más allá. Yo sé que a mi madre sí le afecta y a otras personas cercanas, también. Y cuando ves que eso pasa, al final es lo que te afecta a ti. Son situaciones que me hacen gracia, pero no cuando afectan a mi entorno".

Cata Coll recibe los abrazos de sus compañeras tras la tanda / EFE

Y mandó un recado a todas esas personas que no tienen respeto y que utilizan las redes sociales para canalizar su odio: "Para opinar, son muy valientes detrás de una pantalla".

Perder es parte del juego

Finalmente, Cata quiso hacer una reflexión tras vivir el mejor año de su vida. El año en el que se ha convertido en la portera titular de la selección -con la consecución del Mundial, de la Nations League y la clasificación para los Juegos- y del Barça -con el que logró los cuatro títulos posibles: la Liga, la Copa, la Supercopa y la Champions-.

"Ganar no es lo normal. Lo normal es ganar, perder y empatar. Hemos quedado cuartas en nuestros primeros Juegos Olímpicos y debemos estar orgullosas de todo lo que hemos hecho". Y resolvió: "Los buenos jugadores se definen por cómo afrontan las cosas. Ha pasado lo que tenía que pasar y ahora hay que seguir adelante. Habrá un momento en el que todo volverá a salir". Es cuestión de tiempo... y de trabajo