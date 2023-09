Tras el caos... ¿Ahora qué?

Montse Tomé se dejó ver en el palco de dos partidos de la Liga F -uno de ellos, el del Barça- en un contexto de incertidumbre La RFEF trabaja en dos opciones para la lista para la Nations League

Montse Tomé fue una de las grandes protagonistas de la segunda jornada -la primera, si no contamos la que no se disputó por la huelga de las futbolistas- de la Liga F. A pesar del caos que reina en el fútbol femenino español, la nueva seleccionadora -que todavía no ha sido presentada ni ha dado la lista de convocadas para los dos primeros duelos de la Nations League- se dejó ver en los dos partidos de la competición liguera que se disputaron en Madrid, el Atlético - Athletic Club y el Madrid CFF - FC Barcelona.

Estuvo en el palco de los estadios de Alcalá de Henares y de Fuenlabrada, acompañada de Lola Romero -directora general del Atlético femenino- en el partido de la mañana y de Markel Zubizarreta -’manager’ del Barça femenino- en el de la tarde, con quien estuvo conversando antes del encuentro.

Sobre el terreno de juego -y en el banquillo- en ambas localidades, varias de las jugadoras que firmaron el comunicado conjunto anunciando que mantenían su postura de no ser convocables porque consideraban insuficientes los cambios en la RFEF. Lola Gallardo, Marta Cardona, Ainhoa Moraza y Eva Navarro (Atlético); Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas, ClaudiaPina, Mariona Caldentey y SandraPaños (Barça).

Su presencia en estos partidos es habitual -y lo ha sido en los últimos años-, pero sorprendente en el contexto en el que se produjo, pues se dejó ver con una libreta roja y un bolígrafo y tomó nota de lo que vio a la antigua usanza.

Y es que Tomé, que tendría que estar viviendo uno de los momentos más felices de su carrera profesional, está inmersa en un episodio caótico y lleno de incertidumbres. No sabe cuándo será presentada como nueva seleccionadora -ni si lo hará- y tampoco qué lista dará para afrontar los partidos contra Suecia y Suiza de la Nations League.

Como apuntó MARCA, a la RFEF les pilló por sorpresa la postura de las futbolistas tras el cese de Jorge Vilda y la dimisión de Luis Rubiales y trabajan, con el tiempo en su contra, para enderezar la situación con dos principales opciones.

ACUERDO O 'LISTA B'

La primera, tratar de llegar a un acuerdo para acercar posturas con las jugadoras. Sin embargo, la realidad es que no hay tiempo material para efectuar o negociar todos los cambios que pidieron las futbolistas en el comunicado que, aunque no lo escribieron, tienen nombres y apellidos. Solo se ha cumplido con uno de ellos, que es con la dimisión del ya expresidente Rubiales. Alguno de los nombres que pronunciaron las jugadoras en estas negociaciones se han puesto sobre la mesa para poderlos colocar en la rampa de salida pero, de nuevo, no hay tiempo ni es fácil hacerlo, pues la Federación estará regida por una Gestora -presidida por el propio Pedro Rocha-. La idea es que lidere la transición hasta las próximas elecciones -como anunció la RFEF en un comunicado el viernes- y que éstas puedan producirse en el primer cuatrimestre del 2024.

Así las cosas, la opción más realista a día de hoy, sin embargo, es que Montse Tomé elabore una ‘Lista B’, como apunta el citado medio, en la que entrarían jugadoras que sí estén dispuestas a acudir a su llamada. En ella podría estar Athenea del Castillo, que no firmó el comunicado conjunto y expresó públicamente su conformidad con los cambios realizados, y otras futbolistas fuera del grupo que conforman las campeonas del Mundo, las de la prelista y las otras doce que no fueron convocadas para la preparación del Mundial, o bien por decisión propia o bien por decisión técnica, de Jorge Vilda.

Habría, además, una tercera opción que no sería de buen gusto para nadie y que, a día de hoy, se quiere evitar: una convocatoria ordinaria, sin tener en cuenta las peticiones de las futbolistas. Si fuesen citadas y no acudiesen a la convocatoria, que es una obligación por ley, podrían exponerse a una suspensión de la licencia federativa entre dos y quince años y una sanción económica.

Sea como sea, y con el reglamento de la UEFA en mano, la Federación está obligada a dar una lista de 23 jugadoras con fecha límite 24 horas antes del partido, por lo que Montse Tomé debería hacerlo, como muy tarde, el próximo jueves. España se mide a Suecia el viernes (en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, a las 18.30h) y a Suiza el día 26 (en el Nuevo Arcángel de Córdoba, a las 21.00h). El tiempo corre en su contra.