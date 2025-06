Cañizares: "Es intolerable la falta de respeto de Jenni Hermoso a Montse Tomé"

Sigue el embrollo entre Jennifer Hermoso y Montse Tomé. La seleccionadora española facilitó la lista de las 23 futbolistas convocadas para le Eurocopa de este verano y, entre ellas, no figura la delantera de Tigres, quien expresó su malestar en las redes sociales ante el revuelo que se había montado.

"El tema de Jenni es algo recurrente, siento que he contestado siempre con mucho respeto a todas las preguntas que me habéis hecho sobre ella", dijo la seleccionadora. "Es una jugadora importante. He hablado con ella, me reitero, hablé al inicio de este año, tuvimos una conversación, vino a la primera fecha FIFA y no disputó muchos minutos. Hemos hecho el trabajo con ella como con todas. Hemos hablado con su club, todo, con ella. En su posición tenemos a Patri, a Zubieta, a Pina, Alexia, puede entrar Mariona... Es difícil, pero esto es lo que hemos decidido".

Posteriormente, en una entrevista concedida a 'El Larguero', la seleccionadora añadió: "Entiendo que se enfade por no verse convocada cuando siente que tiene que estar. Cuando lo veo pienso que está enfadada y que tiene que gestionar, pero estoy tranquila con mi decisión".

A lo que Jenni, 24 horas después, respondió en 'X': "De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala", dijo la madrileña.

"¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado para mantener una “conversación”. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor".

Un cruce de declaraciones de manera indirecta que no le ha gustado a Santi Cañizares, tal y como expresó en 'El Partidazo de COPE'. "Eso de que ganarían ellas solas (sin Montse Tomé) creo que no lo he escuchado nunca o a prácticamente ningún deportista. Es intolerable la falta de respeto de Jenni Hermoso a la seleccionadora", dijo el exportero.

No se quedó ahí y el guardameta que defendió la portería de Real Madrid y Valencia añadió: "Recordar que un seleccionador, o una seleccionadora en este caso, no está en la obligación de dar explicaciones a cada jugador o jugadora que no lleve. ¿Que las da? Fenomenal. Hay veces que las han dado y le han sentado mal al jugador, como la de Luis de la Fuente a Sergio Ramos".