Beatriz Álvarez: "Rubiales es un cadáver social"

La presidente de la Liga F carga duramente contra Luis Rubiales y asegura que no puede seguir siendo presidente de la RFEF "No está a la altura de representar el deporte español; su ego es muy alto y su dignidad muy baja", explica

La presidente de la Liga F, Beatriz Álvarez, ha asegurado en una entrevista para 'El Món a Rac1' que Luis Rubiales "no puede seguir siendo presidente de la RFEF porque es un cadáver social".

La máxima dirigente de la liga femenina de fútbol, en plena polémica por huelga que acecha a la competición, ha explicado que "una persona como Rubiales no está a la altura de representar el deporte español".

"No me sorprende. No sorprende a nadie del mundo del fútbol la actitud de Rubiales. No solo el beso, ni los discursos posteriores ni su comportamiento", analizó Beatriz Álvarez, que mandó su apoyo a Jenni Hermoso: "Admiro la valentía que ha tenido en esta situación, no era nada fácil teniendo en cuenta el contexto en el que estaba".

Si la actitud de Rubiales no sorprende a la presidenta de la Liga F es precisamente por otros comportamientos machistas anteriores: "Cuando estaba cerca de ser madre de mi tercera hija le pedí una reunión y me contestó que debía dedicarme a la maternidad, dar ejemplo y mandar a mi equipo de trabajo. No quería hacer videoconferencias. Es una auténtica falta de respeto". "Su ego es muy alto y su dignidad muy baja", concluyó Beatriz Álvarez.