Alexia: “No me quedo precisamente por estar a gusto”

La futbolista azulgrana defendió la salida de Mapi León y Patri Guijarro de la convocatoria "No han sido las maneras de volver. No estamos en condiciones de decir, 'no ahora vuelves y...'", señaló

Alexia Putellas es una líder dentro del campo y fuera del campo. Lo ha vuelto a demostrar al hablar tras la sesión de entrenamiento en Oliva (Valencia), donde la jugadora del FC Barcelona explicó que “todavía quedan reuniones pendientes” junto a la Federación y el CSD.

Ayer se llegó a un principio de acuerdo entre las futbolistas (representadas por el sindicato FutPro), la Federación y el CSD. A cambio de cambios “inmediatos” en la institución, hasta 21 jugadoras convocadas renunciaron a una posible marcha de la concentración de la Selección. Todas, excepto Mapi León y Patri Guijarro, auténticos ejemplos de la revolución para la sociedad.

“Es una realidad que la situación para nosotras es diferente al resto de compañeras. No han sido las maneras de volver. No estamos en condiciones de decir, “no ahora vuelves y...”. Es un proceso, es verdad que estamos contentas porque se están produciendo unos cambios”, afirmaron las futbolistas azulgranas.

Después del entrenamiento en Oliva también habló Alexia: “Hablaremos muy pronto, hoy no porque quedan algunas reuniones. Mañana quedará claro. No sé dónde hablaremos, pero todavía hay cosas que hablar", explicó la Balón de Oro, que cuando le preguntaron por la salida de sus compañeras de la selección dijo rotunda: “No me quedo precisamente por estar a gusto”. A buena entendedora pocas palabras bastan.