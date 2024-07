Alexia desvela la intención que tenía con su golazo ante Nigeria

"Cuando el balón ha entrado, he pensado: por fin". Alexia Putellas necesitaba casi tanto ese gol como España, que ya está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Y el único tanto del partido que valió la victoria ante Nigeria no fue un gol cualquiera. Fue una obra de arte.

No sé en qué minuto ha sido [fue en el 85], porque llevábamos un rato que ya estábamos prácticamente en su área con la ocasión de cabeza de Salma, el gol anulado, tengo un chut que me sacan en la línea, en la primera parte también hemos tenido varias ocasiones… Ha costado, pero lo hemos conseguido”, comentó al término del encuentro en zona mixta (declaraciones proporcionadas por EFE).

La centrocampista del Barça y de la selección explicó que en el gol les había dicho a las compañeras que "la iba a tirar tensa, porque en ese tipo de faltas, cuando van cerradas, suelen acabar dentro si la toca tanto alguien del equipo como alguien de ellas", con la suerte de que ha bajado y ha entrado directa.

Alexia vive un gran momento personal. Tras dos años complicados con dos lesiones, está recuperando el nivel y la confianza. Y se nota. También cuando sale a hablar. "Cuando estoy viniendo aquí [a zona mixta] me estáis repitiendo que estoy jugando mis mejores partidos, al final me lo voy a creer”, bromeó.

“Me siento bien, con muchas ganas tanto físicamente como mentalmente, con mucha energía de aportar lo que tenga en la posición que sea al equipo para conseguir el objetivo, que ya sabéis cuál es”, agregó.

Ahora, Brasil

Sobre lo que sucedió en el verde, tanto contra Japón como Nigeria, Alexia analizó que “a partir de ahora creo que es un tipo de partido que se va a repetir mucho, porque al final, por lo que estamos viendo, todos los rivales se nos están encerrando y hay pocos espacios, y hay que trabajar aún más eso. Debemos incidir en la ocupación de espacios y afinar en las ocasiones que generamos".

Y en el próximo partido se enfrentará a una leyenda, Marta: “Eso de que son sus últimos Juegos, no sé, porque no sé qué pasta está hecha. Me hace más ilusión verla jugar que jugar contra ella porque es muy buena. Le deseo lo mejor, excepto en ese partido”