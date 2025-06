Alexia, sobre el 'caso Rubiales': "Fue una situación de mierda"

La selección española femenina arranca su camino hacia la Eurocopa el próximo jueves con el estreno en la competición, frente a Portugal en la primera jornada de la fase de grupos. Tras ganar el Mundial en 2023 y la Nations League en 2024, la 'roja' buscará ganar su primer campeonato europeo en la categoría femenina. Además de volver a redirigir el foco al terreno de juego y apartarlo de los tribunales con el 'caso Rubiales'.

"Ojalá no hubiera sucedido. Intentas decirte a ti misma: 'Es genial, acabamos de ganar el Mundial', pero ves a la prensa, a la gente, todo, y la atención no está ahí. Fue una situación de mierda, desagradable, una carga", decía Alexia Putellas en una entrevista concedida a 'The Guardian' antes del estreno de la selección en la Eurocopa.

Este campeonato servirá a la futbolista del Barça para quitarse una espina que tiene clavada desde la Eurocopa de 2022, cuando una rotura de ligamento cruzado la impidió disputar el torneo y perderse, prácticamente, la totalidad de la temporada de clubes. "No era la rodilla lo que me dolía, era el alma. Me sentí muy bien, y entonces... supe en el momento en que sucedió. Oí un sonido como el de una rama al romperse. 'No, ahora no'. Nunca lo esperas, pero en ese momento. Era el día anterior", recordó en la entrevista con el diario británico.

“La gente no sabe que con lesiones entrenas más que cuando estás sana, pero no obtienes la recompensa de jugar. Soy competitiva y me planteo retos: '¿Cuándo puedo empezar a caminar? En un mes. Bueno, en tres semanas estaré allí'. Pero al principio no hay nada. Solo dolor. Y sentía mucho dolor. No podía dormir. No tenía apetito. Era un círculo vicioso. Incluso para moverme. Pasas de jugar a un nivel estratosférico a no poder caminar, sin saber cómo, aprendiendo con 27 o 28 años”, añadió la de Mollet del Vallès.

La recuperación de una lesión de tal gravedad nunca es sencilla y Alexia lo sabe de primera mano. “El día que recibes el alta médica y vuelves a jugar, aún no está todo hecho: necesitas tiempo, adaptación, competencia. No pienses que volverás a ser el mismo; eso no es real. Todavía tienes tres o seis meses. Tienes que intentar darte ese margen, controlar tus emociones. Y justo en medio de ese período está el Mundial”, explicó.