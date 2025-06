Aitana: "En España nadie piensa en nosotras, cada año tendríamos que hacer una huelga"

Aitana Bonmatí pidió una Liga F con menos equipos desde la concentración de la selección española en Las Rozas para preparar la Eurocopa de Suiza que tendrá lugar este verano, del 2 al 27 de julio. La estrella del FC Barcelona opinó que si la Primera División española tuviera menos participantes no solo sería “más competitiva” sino que también aligeraría un calendario “que no piensa en las jugadoras españolas y el talento español”.

“Una Liga con menos equipos sería más competitiva porque las mejores jugadoras se reunirían en menos equipos. Tenemos que fijarnos en cuántos equipos tienen las grandes Ligas europeas. También beneficiaría a las jugadoras que compiten por todo, en este caso como por ejemplo a nosotras, las del Barça. Vamos al límite cada año”, declaró la centrocampista de Sant Pere de Ribes.

“Aquí no se mira por el bien de las jugadoras, ni por el bien del talento, se mira por los intereses de no sé quién. Realmente no sé de quién. Pero estaría bien darle un pensamiento, llevamos años peleándolo y aquí nadie piensa en nosotras. Es como me siento yo. En España nadie piensa en el talento ni en nosotras. Ni tampoco en hacer una competición más atractiva”, reflexionó, visiblemente molesta, Aitana.

Según el punto de vista de la jugadora blaugrana, “cada año habría que hacer una huelga”. “No sé cuál es la solución. Si las jugadoras de la Selección decimos nuestra opinión y nada cambia…”, lamentó.

La perla culer sí que reconoció que “han cambiado muchas cosas” en el fútbol español y en la RFEF recientemente. “Cuando venía aquí hace años no disfrutaba, me quería ir a mi casa, soy sincera. Era difícil jugar aquí. El trato no era bueno. Ahora que el grupo está mejor, eso beneficia. Con todos los cambios que se han hecho hemos salido más fuertes”,

Con “energía y ganas”

La internacional española, que aceptó “el papel de favoritas”, aseguró que las vacaciones tras el final de la temporada de clubes le han ido bien para “llegar con energía y ganas”. “Hay muchas jugadoras de este equipo hacemos largas temporadas, que parecen que nunca acaban. Había que descansar y volver a conectar con el fútbol antes de la Euro”, consideró.

Aitana Bonmatí será la tercera capitana de la selección española para la Eurocopa de este verano después de Irene Paredes (la primera) y Alexia Putellas. Olga Carmona y Mariona Caldentey, por este orden, completarán el quinteto en la máxima competición continental entre combinados nacionales.