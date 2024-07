Las 5 claves de la victoria de España en su histórico debut olímpico

La selección española se estrenó con remontada y victoria en sus primeros Juegos Olímpicos, el día antes de la inauguración del torneo en París. Tres puntos importantísimos ante Japón en un grupo muy complicado, también con Nigeria y Brasil.

Se adelantó el combinado nipón, con gol de Fujino, empató Aitana antes del descanso y Mariona anotó el tanto de la victoria para culminar la remontada.

Estas son las cinco claves del debut de España en los Juegos Olímpicos de París:

1. La espinita del Mundial

Cuando Japón goleó a España en la fase de grupos del Mundial, que sentó como un jarro de agua fría en el vestuario, Aitana Bonmatí salió a hablar en nombre del grupo y pidió perdón por su actuación. No lo supieron hacer mejor porque no había plan alternativo. A pesar de que el seleccionador nipón aseguró, en rueda de prensa, que iban a salir a defenderse, Vilda se excusó asegurando que no sabían que Japón se iba a encerrar. Y no supo arreglarlo.

En este caso, Montse Tomé y su cuerpo técnico habían preparado todos los escenarios posibles. Y aunque España no hizo su mejor partido en el primer tiempo, supo reconducir la situación y sacar ventaja de sus fortalezas, especialmente de la mobilidad. Y hubo venganza.

2. La capacidad de aparecer de Aitana y Mariona

Cuando hay que dar un paso adelante, siempre aparece Aitana. Tras el gol de Japón, España reaccionó bien, pero le costaba encontrar portería. Una brillante jugada entre Alexia y Athenea, el pase filtrado de la cántabra y el último regate y la ejecución de la vigente Balón de Oro fue perfecto. Un gol y una asistencia que valieron tres puntos.

Y, de nuevo, Mariona. Con asistencia de Aitana, la balear -que estaba haciendo un partido muy bueno-, se fabricó sola el segundo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Especialista en encontrar espacios donde no los hay, se colocó el esférico y lo mandó como un misil al fondo de la red.

3. El partidazo de Alexia

Se siente con mucha confianza después del tramo final de temporada que hizo con el Barça y los Juegos Olímpicos son su sueño. Partió de titular en uno de los partidos más importantes de la selección hasta el momento y fue una de las mejores futbolistas del encuentro.

Originó el gol de Aitana, en una combinación exquisita con Athenea, y fue la encargada de generar superioridades en el centro del campo. Sus controles y su visión son pura 'delicatessen'.

Alexia Putellas, una de las futbolistas más destacadas en el debut de España en los Juegos ante Japón / EFE

4. La seguridad de Cata y la entrada de Oihane

Qué importante es tener una guardameta que se muestre segura. Salvó un mano a mano cantado antes del gol de Japón, despejó dos ocasiones con la cabeza fuera del área y rozó el balón -aunque no pudo hacer nada- en el gol de Fujino. Un libre directo perfectamente ejecutado. La portería está en buenas manos.

Y la entrada de Oihane por Olga cambió la cara de España. La selección ganó profundidad en los carriles -con Ona en la izquierda y la vasca en la derecha- y pudo atacar más y mejor cuando Japón dejó de presionar arriba y se limitó a defenderse y a salir a la contra. Eso sí, faltó chutar más a puerta y probar a la guardameta nipona. Se desperdiciaron ocasiones.

5. La gestión del agotamiento

Las internacionales españolas están agotadas y fatigadas y esto es un hecho. La intensidad y la densidad del calendario pasan factura. Mientras que las ligas de otros países terminaron a finales de mayo, la Liga F lo hizo el 16 de junio. Y las futbolistas de la Liga F -la mayoría de la selección española- apenas tuvieron dos semanas de vacaciones, cuando el resto tuvo prácticamente un mes. Porque había, antes de los Juegos, dos jornadas de clasificación para la próxima Eurocopa.

En un torneo tan corto e intenso, con un máximo de seis partidos en el caso de llegar a optar por una medalla, será importante la gestión de esta fatiga y la distribución de los minutos. Muy importante