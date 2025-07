El 1x1 del Suiza-España de la Eurocopa

España se ha impuesto a Suiza (0-2) y ya está clasificada para las semifinales de la Eurocopa. El conjunto de Montse Tomé ha destacado por un juego dominante y que ha contado con recursos para superar la sólida defensa del conjunto anfitrión. España falló dos penaltis que no tuvieron consecuencias.

Así hemos visto el partido de las futbolistas españolas contra Suiza correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa femenina.

Intentó profundizar por su banda y buscar centros peligrosos sin demasiada suerte. Tuvo poco trabajo en defensa pero no exhibió excesiva seguridad atrás.

Esté más o menos acertada siem,pre se deja notar. No se limita a cumplir con sus obligaciones posicionales y volvió a intentar descolgarse llegando con frecuencia al área rival. Lideró la presión con una energía increíble. Rozó el gol con un remate increíble al poste. Participó en los dos primeros goles de España.

La doble Balón de oro no pudo mostrar su mejor versión. Como todo el equipo mejoró en la segunda mitad aunque no tuvo su día más inspirado. Falló un penalti que hubiera supuesto el 0-3.

Mariona Caldentey, Delantero

Provocó un penalti que no supo transformar. Su presencia es siempre sinónimo de peligro aunque no tuvo su día. Arrancó por la derecha pero se movió con mucho dinamismo sin una demarcación fija. Tomé la sustituyó porque no parecía demasiado confiada en poder recuperar su versión habitual.