La Federación se suma a la iniciativa 'Deporte es Vida'

La Real Federación Española de Fútbol celebra este miércoles 28 de enero (10.00-13.00 h.) la jornada ' Deporte es Vida' en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un acto que se enmarca en la labor de responsabilidad social que ejerce la Federación en los últimos tiempos para colaborar en causas que potencian los valores del deporte.

En esta jornada se abordarán desde diversos puntos de vista los beneficios del deporte para disfrutar de una vida saludable en colaboración con la asociación 'Deporte es Vida'.

Los hábitos saludables que se pondrán encima de la mesa estarán relacionados con la nutrición, descanso, adicciones digitales, alcohol o drogas, así como con la gestión emocional, bullying y salud mental. El deporte, en este sentido, ayuda a la prevención y en procesos terapéuticos como el de los pacientes oncológicos.

El acto contará con profesionales que aportarán un mensaje de mucho valor por su personalidad, trayectoria y experiencia. El programa es el siguiente:

El Deporte es Vida

Virginia Torrecilla, ex futbolista internacional.

Belén Puente, terapeuta de la Aceleradora Unoentrecienmil en Hospital La Paz.

Se tu mejor versión

Iraia Iturregi, segunda entrenadora de la Selección Española femenina.

Hábitos saludables

Omar Tayara, triatleta olímpico y divulgador de salud y alto rendimiento.

Noelia Rodrigo, nutricionista de la Selección Española femenina.

Julio Alberto, exfutbolista internacional.

Construyendo tu personalidad

Jero García, exboxeador profesional y fundador y presidente de la Fundación Jero García.