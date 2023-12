La Federación aprueba un presupuesto de 392,1 millones para el 2024

La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunida este jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado por mayoría (70 votos a favor, 2 en contra y una abstención) el presupuesto para el año 2024 de la entidad federativa. Dicho presupuesto ha quedado fijado en 392,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 2’55% respecto al de 2023.

Los presupuestos, tal como ha destacado el Tesorero de la Comisión Gestora, Eduardo Bandrés, “pretenden proporcionar a todas las instancias de la RFEF una herramienta financiera para desarrollar su actividad ordinaria, actualizando los principales programas de gasto e incorporando las obligaciones relacionadas con algunos de los hitos del año”.

Bandrés, durante la presentación de las cifras a la Asamblea, ha recordado que 2024, en ese sentido, debe incorporar lo relacionado con la participación de las selecciones en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

El presupuesto aprobado se basa fundamentalmente en los ingresos que se obtienen por los contratos ordinarios relacionados con los derechos audiovisuales, los patrocinios, los servicios federativos o las competiciones propias; y los gastos se centran en mantener los programas y planes de ayudas a diferentes estamentos y categorías del fútbol español, así como la actividad y presencia en torneos internacionales de nuestras Selecciones. Se incluyen, además, partidas destinadas a la candidatura al Mundial 2030.

Los ingresos audiovisuales y patrocinios, ingresos destacados

En relación con los ingresos, la partida con un mayor volumen es la de Derechos audiovisuales, con un total de 117,7 millones de euros (un 30 por ciento del total), en la que se incluyen lo obtenido por la comercialización de los derechos de televisión de la Copa del Rey, los procedentes de los partidos disputados por las selecciones nacionales y los derivados del 2 por ciento de la venta centralizada del fútbol profesional.

Los patrocinios suman, por su parte, los 78,2 millones de ingresos, lo que supone un 20 por ciento del total, de modo que se alcanzan la mitad de los ingresos solo entre los Derechos audiovisuales y lo percibido de las diferentes empresas e instituciones que asocian su imagen a las selecciones nacionales y a la propia federación.

Otras fuentes de ingresos

Otras fuentes destacadas de ingresos son la participación y organización de competiciones y eventos deportivos - entre las que destaca la Eurocopa -, que aportarán 38,7 millones de euros al presupuesto; los ingresos procedentes de licencias y servicios federativos (19,6 millones) y los ingresos previstos por venta de entradas (13,9 millones).

También en el apartado de ingresos, el convenio de coordinación con la Liga de Fútbol Profesional, gran parte del cual se destina al fútbol aficionado y al fútbol base, alcanza los 19,1 millones. Por su parte, los ingresos por arbitrajes, que sirven para la retribución, formación y gastos relacionados con las actividades arbitrales, alcanzan los 48,1 millones.

Finalmente, las subvenciones procedentes del Consejo Superior de Deportes para la candidatura del Mundial 2030 (7,5 millones de euros), instalaciones deportivas (1,5 millones) y otras actividades (1 millón), representan el 2,6% de todos los ingresos de la RFEF.

Continuidad en las partidas de gasto

En cuanto a los gastos previstos en el presupuesto, existe también una continuidad con los programas habituales que constituyen la base de las actividades de la RFEF: las ayudas a los clubes no profesionales de las distintas modalidades de fútbol y a las federaciones territoriales; la distribución de los ingresos audiovisuales y de las competiciones organizadas por la RFEF (Copa del Rey y Supercopa) entre los clubes profesionales; o los gastos arbitrales, son algunas de las principales partidas.

En particular, los gastos y ayudas a clubes y competiciones no profesionales suman 84,5 millones de euros; las ayudas a las federaciones territoriales, 31 millones; y el programa cantera con valores, 10,3 millones. Todo ello, con un monto total de casi 126 millones de euros, supone casi un tercio del gasto total, manteniéndose los mismos programas y actividades que en el año anterior. A ello deben sumarse los 9,5 millones de euros que serán destinados a la protección social del fútbol femenino y aficionado.

Copa del Rey y Supercopa de España

Los gastos asociados a la Copa del Rey y la Supercopa de España prevén la asignación de un total de 37,1 millones de euros a los clubes profesionales que participan en ambas competiciones. Y otra de las partidas con mayor volumen de gasto se corresponde con toda la actividad arbitral de la RFEF, principalmente la de las competiciones profesionales. Por gastos arbitrales, el presupuesto de 2024 recoge un total de 51,0 millones de euros (13 por ciento del total).

A ellas se suman los gastos derivados de la participación de las selecciones nacionales en sus respectivas competiciones, y se incluyen también todas las inversiones y gastos relacionados con la candidatura del Mundial 2030. En concreto, se destinará a las selecciones nacionales un total de 64,4 millones, incluyendo estructura técnica, material deportivo y lo derivado de las competiciones internacionales; mientras que la partida de gastos previstos dedicada al Mundial 2030 alcanza los 10,8 millones de euros.

Otros gastos desglosados, como los relativos a personal (22,7 millones de euros) o al funcionamiento de las distintas áreas de gestión (14,7 millones) no registran variaciones.