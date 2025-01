Las fechas clave del juicio por el 'Caso Rubiales'

El juicio por el 'Caso Rubiales' arrancará el próximo lunes, 3 de febrero, con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso y a su familia y entorno por todo lo que sucedió tras el beso no consentido de él a ella en la entrega de medallas del Mundial en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Diecisiete meses después, Luis Rubiales se sienta en el banquillo y se enfrenta a una pena de prisión de dos años y medio por los delitos mencionados, a petición de la Fiscalía, mientras que Jorge Vilda (ex seleccionador femenino), Albert Luque (ex director deportivo de la masculina) y Rubén Rivera (ex responsable de marketing de la RFEF) se enfrentan a una pena de prisión de un año y medio, también solicitada por la Fiscalía, por coacciones.

Estas son las fechas clave del Juicio, liderado por José Manuel Clemente, titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que se llevará a cabo en la sede de San Fernando de Henares.

Lunes, 3 de febrero

Declaran Jenni Hermoso (según 'Relevo', viajará desde México y lo hará de forma presencial, en Madrid), Ana Álvarez (ex directora de fútbol femenino en la RFEF, ahora en Desarrollo) y Patricia Pérez (jefa de prensa de la selección femenina).

Martes, 4 de febrero

Declaran Luis de la Fuente (seleccionador actual del equipo masculino), Javier López Vallejo (psicólogo de la selección femenina), Miguel García Caba (ex director de Integridad de la RFEF), Enrique Yunta (responsable de comunicación deportiva de la Federación) y Pablo García Cuervo (ex responsable de comunicación deportiva de la Federación).

Miércoles, 5 de febrero

Declaran Rafa Hermoso (hermano de Jenni), Misa Rodríguez (portera del Real Madrid y compañera de Jenni, en ese momento, en la selección), Rafa del Amo (presidente de la Federación Navarra de Fútbol y en su momento responsable del fútbol femenino en la RFEF), José María Timón (entonces director de gabinete de Rubiales) y Vitoriano Martín Llovert (presente en la conversación entre Jorge Vilda y Rafa Hermoso)

Jueves, 6 de febrero

Declaran Irene Paredes y Alexia Putellas (futbolistas del Barça y compañeras de Jenni, en ese momento, en la selección, y según 'Relevo' lo harán de forma telemática desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona), Laia Codina (futbolista del Arsenal y de la selección; lo hará también de forma telemática desde Londres), Ana Belén Ecube (amiga de Jenni Hermoso) y Francisco Javier Puyol (responsable del área de Compliance de la RFEF).

Lunes, 10 de febrero

Declaran cinco testigos más propuestos por la defensa: Lucía y Ana Rubiales (las dos hijas mayores de edad de Rubiales, propuestos por él), Salvador Losa y Susana Rodríguez (propuestos por Rubén Rivera) y Montse Tomé (seleccionadora actual del equipo femenino, propuesta por Rubiales y Rivera).

Martes, 11 de febrero

Declara una testigo más, propuesta por Rivera: Alejandra Hernández. Y cuatro Peritos, tres propuestos por Rubiales (Carolina Ros, David Morillo y Abel Baños) y un cuarto propuesto por Rivera "cuando aporte el informe pericial propuesto".

Miércoles, 12 de febrero

A partir de ese día, está previsto que declaren los cuatro acusados: Luis Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.

Como apuntó 'Relevo', se estima que la vista oral dure trece días y que unos días o semanas después será cuandro el magistrado emita su veredicto. En el caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la sentencia, podrán recurrir a Apelación y, como último recurso, al Tribunal Supremo