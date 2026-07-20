Los 'favoritos' de Luis de la Fuente

La selección española es campeona del mundo por segunda vez en su historia, y gran parte del éxito recae en su seleccionador, Luis de la Fuente. El preparador riojano, ganador de la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y ahora de la Copa del Mundo 2026, ha optado por un once muy reconocible, que el aficionado español es capaz de recitar de memoria. Entre esos once titulares, hay tres futbolistas que han disputado todos los minutos en el Mundial: Unai Simón, Pau Cubarsí y Marc Cucurella.

El guardameta del Athletic Club, discutido al inicio del torneo, ha mantenido el candado en siete de los ocho compromisos mundialistas, en los que ha roto todo tipo de registros. El español se ha convertido en el portero que más minutos consecutivos ha mantenido su portería a cero en la historia de los mundiales, 650', mientras que España es la primera selección campeona que encaja solo un gol en todo el campeonato.

Pau Cubarsí, con la Copa del Mundo / FIFA World Cup

El buen hacer defensivo de la 'Roja' también tiene como responsable a Pau Cubarsí. El defensa del FC Barcelona ha maravillado a todos en su primer gran torneo con la selección, en el que ha sido nombrado mejor jugador joven del Mundial. Después de no participar en la Eurocopa de Alemania, el zaguero de 19 años ha demostrado su nivel a exhibición por partido.

Por su parte, Marc Cucurella, que deberá cumplir su promesa y tatuarse a Luis de la Fuente, ha brillado desde el sector izquierdo, como ya lo hizo en el verano de 2024. Antes de la llegada del riojano, el flamante fichaje del Real Madrid solo había jugado un amistoso con la selección. Sin embargo, con el seleccionador se ha erigido como uno de los mejores laterales del planeta.

Cuatro campeones sin minutos

En el lado contrario están los cuatro campeones del mundo sin minutos. David Raya y Joan Garcia no han participado en ningún encuentro, dado el gran rendimiento de Unai Simón. Alejandro Grimaldo, reciente fichaje del Atlético de Madrid, tampoco se ha vestido de corto ante la versión magistral de Cucurella, mientras que Víctor Muñoz, que llegó tocado a la Copa del Mundo, también se quedó a cero.

Eric Garcia y Martín Zubimendi, que no habían debutado hasta la final, jugaron 26 minutos en la prórroga contra Argentina. Borja Iglesias, sin apenas protagonismo, disputó el añadido en los octavos de final contra Portugal. Caso similar al de Marc Pubill, que participó en el tiempo adicional contra Austria en los dieciseisavos.