El favor de Arteta a España con Merino: "Un genio, un top mundial que a veces no tiene el reconocimiento"

Todos los que disfrutamos de esta versión de Mikel Merino (Pamplona, 1996) le debemos una a Mikel Arteta. Sin su atrevimiento y su genialidad como técnico, probablemente no estaríamos disfrutando de este 'killer' capaz de meterle un hat-trick a Turquía (no lo había hecho ningún centrocampista en los últimos 15 años desde Isco ante Argentina en 2018) y de sumar cuatro goles y una asistencia en los dos partidos disputados en el parón con España. Seis dianas en seis partidos con la Selección en lo que va de año.

Un jugador descomunal que redescubrió el técnico del Arsenal con un cambio de posición que ha supuesto un salto definitivo en su carrera. Desde que Arteta se inventara al Merino 'falso nueve' o directamente nueve puro que llegó a marcar un doblete en Premier League y a ver portería en dos partidos consecutivos (Chelsea y Fulham), hemos visto al ex de la Real Sociedad adoptar un papel mucho más ofensivo en su juego, pese a ser un teórico mediocentro. Mucho más cerca del área para sacar el mayor partido posible a su zurda, su juego aéreo y su maldad con el disparo de media distancia.

Tras el encuentro, Luis De la Fuente quiso ser especialmente generoso con Mikel, quien no ocupa hoy las portadas (eclipsado por un descomunal Pedri) pero que se merece todo el mérito del mundo. "Tenemos unos jugadores fantásticos y él es otro ejemplo de ese futbolista que hace muchas cosas bien, que es un genio, un top mundial y a veces no tiene el reconocimiento en España. Es de los mejores del mundo en su posición". No se le puede poner ni una coma a estas palabras de Luis De la Fuente para definir la actuación del de Pamplona ante Turquía y para reivindicar su figura en esta Selección.

Todo sale a pedir de boca en España, y uno de los grandes motivos es su centro del campo: Zubimendi, Pedri y Merino. Con Rodri en modo regreso progresivo y con armas como Dani Olmo o Fermín para sumarle colmillo, no se puede pedir mucho más. El '23' del Arsenal es pieza fundamental para De la Fuente, a diferencia de su arranque de temporada en el Emirates.

Ha sido suplente en los dos primeros partidos de Premier (7 minutos ante el Manchester United y 0 minutos ante el Leeds), aunque recuperó la titularidad en la tercera jornada ante el Manchester United (70 minutos). Han sido muchos los aficionados del Arsenal que ansían ver esta misma versión de Merino en la Premier League, y reclaman a Arteta que le vuelva a situar cerca de la delantera para aprovechar todo su talento.