Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, aclara el motivo de la celebración de Lamine Yamal: "Es una postración que hace como musulmán"

La imagen de Lamine Yamal arrodillado tras marcar ante Arabia Saudí ha generado múltiples interpretaciones. Parte de la audiencia entendió que el jugador besaba el césped, pero la escena encajaba también en un gesto habitual entre futbolistas musulmanes: una breve postración como forma de agradecimiento.

En un contexto donde la visibilidad de los símbolos religiosos en el deporte sigue siendo objeto de debate, la celebración de Yamal volvió a situar la cuestión en el centro de la conversación pública.

La aclaración de Fátima Hamed

La vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, Fátima Hamed, intervino para matizar la interpretación dominante.

Su mensaje fue directo: "No me parece que sea besar el césped, es una postración que hace como musulmán". Con ello, subrayó que el gesto no responde a una excentricidad individual, sino a una práctica religiosa reconocible dentro del islam.

21/06/2026 Lamine Yamal, Mundial 2026 DEPORTES Jose Breton / AFP7 / Europa Press / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La intervención de Hamed no solo aportó contexto, sino que también evidenció cómo la lectura de los gestos deportivos puede distorsionarse cuando se desconoce su trasfondo cultural o espiritual.

Religión, identidad y representación en el deporte

El caso de Yamal reabre un debate recurrente: la presencia de expresiones religiosas en el deporte profesional y la forma en que estas son interpretadas por la opinión pública. La postración, habitual en jugadores musulmanes de distintas ligas, suele pasar desapercibida cuando se asocia a figuras ya consolidadas, pero adquiere mayor atención cuando la protagoniza un futbolista joven y en pleno ascenso.

La aclaración de Hamed invita a una lectura más informada y respetuosa de estos gestos, recordando que la identidad religiosa forma parte de la vida de muchos deportistas y se expresa de manera natural en momentos de celebración o emoción.