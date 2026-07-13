Fátima, abuela de Lamine Yamal: "Este niño no es de Marruecos, nació aquí y se educó aquí"

Lamine Yamal se ha acostumbrado a convivir con una presión que pocos futbolistas han tenido que afrontar a una edad tan temprana. Con solo 19 años, el delantero del FC Barcelona ya es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero él tiene muy claro que la exigencia de un futbolista no se puede comparar con las dificultades que tuvo que superar su familia.

El jugador de Rocafonda nunca ha escondido sus orígenes ni el papel que han tenido sus padres en su camino hasta la élite. Antes de ser tan conocido, Lamine creció en un entorno humilde en el que su familia tuvo que hacer muchos esfuerzos para salir adelante.

Cuando le preguntan por la presión de ser una estrella mundial con apenas 19 años, su respuesta suele ir en otra dirección, ya que asegura que el verdadero sacrificio no está en jugar partidos importantes o soportar las críticas, sino en todo lo que tuvieron que hacer sus padres durante su infancia para que él pudiera cumplir su sueño.

"Mi madre me tuvo con 16 años, que eso sí que es presión de verdad. Luego mi padre tuvo que buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que los españoles estén contentos", explicó durante su entrevista en 'El Larguero'.

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

Lamine siempre ha hablado con orgullo de sus raíces y de los dos países que forman parte de su historia: Marruecos, por parte de su padre, y Guinea Ecuatorial, por parte de su madre.

La decisión de jugar con España, después de haber pasado por todas las categorías inferiores de la selección, provocó críticas en una parte de la afición marroquí que esperaba verle defendiendo el país africano.

Ante esa situación, su abuela Fátima salió públicamente para defender a su nieto y explicar cómo fue realmente el proceso de elección: "Este niño no es de Marruecos. Él nació aquí y se educó aquí. Mi hijo Mounir no le obligó a hacer nada. Jugó en Marruecos, en Francia, en España… donde quiso", aseguró hace un tiempo en una entrevista en Antena 3.

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La abuela de Lamine Yamal, entrevistada por 'Espejo Público' / Antena 3

Sus palabras buscaban dejar claro que la decisión del futbolista fue personal y que nadie de su entorno influyó para que eligiera una selección u otra. El propio Lamine ya había explicado anteriormente que tenía claro cuál era su camino: "Siempre he jugado con España, desde la Sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda".