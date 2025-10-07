Fase nueva, vida nueva para la Rojita

Un cambio de chip en toda regla. La Rojita se olvida de la fase de grupos, donde solo pudo ser tercera, y, con aire renovado, se enfrenta a Ucrania, en Valparaíso, este martes a las 21:30 horas (CET), en el primer cruce de los octavos de final del Mundial Sub-20, que se está disputando en Chile.

El seleccionador Paco Gallardo ha encontrado la tecla y seguirá apostando por el bloque que dio un aire renovado al equipo en las dos últimas jornadas de la primera fase, en las que los españoles ofrecieron sus minutos más consistentes en una competición en la que han sufrido más de lo que han disfrutado.

Tras el descalabro inicial ante Marruecos (2-0), empató con México (2-2), en un choque que tenía bajo control y con el marcador a favor, pero que se le escapó por la calidad individual del fenómeno Gilberto Mora, de tan solo 16 años, autor de un doblete. Y, luego, en un partido de máxima presión, logró un triunfo de mérito y valor añadido contra Brasil (1-0). Quien perdía se iba a casa, que es lo que ocurrió con los canarinhos, que posteriormente destituyeron a su seleccionador Ramon Menezes.

Este triunfo renovó los ánimos del conjunto español, que empieza las eliminatorias a partido único con el depósito lleno de optimismo.

Fiel a su estilo, la Rojita volverá a apostar por la posesión y confiará en la construcción del juego colectivo y en un tridente ofensivo que ya está plenamente compenetrado: Jan Virgili, que ha empezado el curso como una exhalación, primero en el Barça —con quien participó en la Intercontinental Sub-20 en Río de Janeiro— y luego con el Mallorca; el bético Pablo García, un extremo zurdo rápido y con un gran remate que ya ha tenido minutos esta temporada con Manuel Pellegrini; e Iker Bravo, en la punta de ataque, que suma buenas actuaciones y dos goles en el torneo.

España necesitará seguir progresando en el sector defensivo, donde ha presentado algunas lagunas que, en parte, ha logrado corregir. Ante Brasil, el guardameta merengue Fran González fue clave en un segundo tiempo memorable. Por su parte, el blaugrana Andrés Cuenca, que está haciendo un torneo de menos a más, tiene un lugar garantizado en el eje de la zaga.

Ucrania será un adversario correoso. Es una selección muy técnica, que juega de forma directa y que solventó su participación en el Grupo B con dos triunfos (ante Corea del Sur y Paraguay) y un empate (contra Panamá), lo que le garantizó la primera posición. Las opciones españolas pasan por intentar desactivar el vértigo de su adversario y sustituir el intercambio de golpes por el fútbol elaborado.