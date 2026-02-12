Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UEFA Nations League

Así queda la fase liga de la Nations League 2026/27: grupos, selecciones y rivales de España

Consulta cómo queda la fase liga de la UEFA Nations League con los la confección de los grupos de las cuatro ligas y los rivales de España

Así queda la fase liga de la Nations League 2026/27

Así queda la fase liga de la Nations League 2026/27 / Marc Creus

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La UEFA Nations League 2026/27 ya lo tiene todo preparado para su esperado pistoletazo de salida. Una vez celebrado el sorteo para confeccionar la fase liga, todos los equipos que forman parte de la presente edición de la competición continental ya conocen a sus primeros rivales en busca de este novedoso título.

Como en cada edición desde su fundación, 54 federaciones que forman parte de la UEFA quedarán divididos entre las ligas A, B, C y D, siendo los miembros de la primera los únicos que pueden optar al título. En este selecto grupo se encuentra España, que en la edición anterior se quedó a las puertas de la gloria después de caer ante Portugal en la gran final.

La selección española ha quedado encuadrado en el grupo 3 de la Liga A, dónde medirá sus fuerzas ante Croacia, Inglaterra y República Checa. En caso de finalizar en lo más alto de la clasificación, como viene sucediendo en las dos últimas ediciones, accederá a la fase final, en la que participarán los campeones de los otros tres grupos.

Luis de la Fuente y Lamine Yamal durante un partido de España

Luis de la Fuente y Lamine Yamal durante un partido de España / AP

Los grupos de la fase liga de la Nations League 2026/27

Liga A

Grupo 1

  • Francia
  • Italia
  • Bélgica
  • Turquía

Grupo 2

  • Alemania
  • Países Bajos
  • Serbia
  • Grecia

Grupo 3

  • España
  • Croacia
  • Inglaterra
  • República Checa

Grupo 4

  • Portugal
  • Dinamarca
  • Noruega
  • Gales

Liga B

Grupo 1

  • Escocia
  • Suiza
  • Eslovenia
  • Macedonia del Norte

Grupo 2

  • Hungría
  • Ucrania
  • Georgia
  • Irlanda del Norte

Grupo 3

  • Israel
  • Austria
  • República de Irlanda
  • Suecia

Grupo 4

  • Polonia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Rumanía
  • Kosovo

Liga C

Grupo 1

  • Albania
  • Finlandia
  • Bielorrusia
  • San Marino

Grupo 2

  • Montenegro
  • Armenia
  • Chipre
  • Gibraltar o Letonia

Grupo 3

  • Kazajistán
  • Eslovaquía
  • Islas Feroe
  • Moldavia

Grupo 4

  • Islandia
  • Bulgaria
  • Estonia
  • Malta o Luxemburgo

Liga D

Grupo 1

  • Gibraltar o Letonia
  • Malta o Luxemburgo
  • Andorra

Grupo 2

  • Lituania
  • Azerbaiyán
  • Liechtenstein

¿Cuál es el calendario de la fase liga de la Nations League 2026/27?

Una vez sorteados los emparejamientos, la fase liga de la Nations League dará el pistoletazo de salida el próximo 24 de septiembre. Estas son todas las fechas de la competición continental:

  • Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026
  • Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026*
  • Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026
  • Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026
  • Cuartos de final de la Liga A: 25-30 de marzo de 2027
  • Play-offs de la Liga A/B y play-offs de la Liga B/C: 25-30 de marzo de 2027
  • Fase final: 9-13 de junio de 2027

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la Nations League 2026/27 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.

