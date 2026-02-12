Así queda la fase liga de la Nations League 2026/27: grupos, selecciones y rivales de España

La UEFA Nations League 2026/27 ya lo tiene todo preparado para su esperado pistoletazo de salida. Una vez celebrado el sorteo para confeccionar la fase liga, todos los equipos que forman parte de la presente edición de la competición continental ya conocen a sus primeros rivales en busca de este novedoso título.

Como en cada edición desde su fundación, 54 federaciones que forman parte de la UEFA quedarán divididos entre las ligas A, B, C y D, siendo los miembros de la primera los únicos que pueden optar al título. En este selecto grupo se encuentra España, que en la edición anterior se quedó a las puertas de la gloria después de caer ante Portugal en la gran final.

La selección española ha quedado encuadrado en el grupo 3 de la Liga A, dónde medirá sus fuerzas ante Croacia, Inglaterra y República Checa. En caso de finalizar en lo más alto de la clasificación, como viene sucediendo en las dos últimas ediciones, accederá a la fase final, en la que participarán los campeones de los otros tres grupos.

Luis de la Fuente y Lamine Yamal durante un partido de España / AP

Los grupos de la fase liga de la Nations League 2026/27

Liga A

Grupo 1 Francia

Italia

Bélgica

Turquía Grupo 2 Alemania

Países Bajos

Serbia

Grecia Grupo 3 España

Croacia

Inglaterra

República Checa Grupo 4 Portugal

Dinamarca

Noruega

Gales

Liga B

Grupo 1 Escocia

Suiza

Eslovenia

Macedonia del Norte Grupo 2 Hungría

Ucrania

Georgia

Irlanda del Norte Grupo 3 Israel

Austria

República de Irlanda

Suecia Grupo 4 Polonia

Bosnia y Herzegovina

Rumanía

Kosovo

Liga C

Grupo 1 Albania

Finlandia

Bielorrusia

San Marino Grupo 2 Montenegro

Armenia

Chipre

Gibraltar o Letonia Grupo 3 Kazajistán

Eslovaquía

Islas Feroe

Moldavia Grupo 4 Islandia

Bulgaria

Estonia

Malta o Luxemburgo

Liga D

Grupo 1 Gibraltar o Letonia

Malta o Luxemburgo

Andorra Grupo 2 Lituania

Azerbaiyán

Liechtenstein

¿Cuál es el calendario de la fase liga de la Nations League 2026/27?

Una vez sorteados los emparejamientos, la fase liga de la Nations League dará el pistoletazo de salida el próximo 24 de septiembre. Estas son todas las fechas de la competición continental:

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026*

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026

Cuartos de final de la Liga A: 25-30 de marzo de 2027

Play-offs de la Liga A/B y play-offs de la Liga B/C: 25-30 de marzo de 2027

Fase final: 9-13 de junio de 2027

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la Nations League 2026/27 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.