UEFA Nations League
Así queda la fase liga de la Nations League 2026/27: grupos, selecciones y rivales de España
Consulta cómo queda la fase liga de la UEFA Nations League con los la confección de los grupos de las cuatro ligas y los rivales de España
La UEFA Nations League 2026/27 ya lo tiene todo preparado para su esperado pistoletazo de salida. Una vez celebrado el sorteo para confeccionar la fase liga, todos los equipos que forman parte de la presente edición de la competición continental ya conocen a sus primeros rivales en busca de este novedoso título.
Como en cada edición desde su fundación, 54 federaciones que forman parte de la UEFA quedarán divididos entre las ligas A, B, C y D, siendo los miembros de la primera los únicos que pueden optar al título. En este selecto grupo se encuentra España, que en la edición anterior se quedó a las puertas de la gloria después de caer ante Portugal en la gran final.
La selección española ha quedado encuadrado en el grupo 3 de la Liga A, dónde medirá sus fuerzas ante Croacia, Inglaterra y República Checa. En caso de finalizar en lo más alto de la clasificación, como viene sucediendo en las dos últimas ediciones, accederá a la fase final, en la que participarán los campeones de los otros tres grupos.
Los grupos de la fase liga de la Nations League 2026/27
Liga A
Grupo 1
- Francia
- Italia
- Bélgica
- Turquía
Grupo 2
- Alemania
- Países Bajos
- Serbia
- Grecia
Grupo 3
- España
- Croacia
- Inglaterra
- República Checa
Grupo 4
- Portugal
- Dinamarca
- Noruega
- Gales
Liga B
Grupo 1
- Escocia
- Suiza
- Eslovenia
- Macedonia del Norte
Grupo 2
- Hungría
- Ucrania
- Georgia
- Irlanda del Norte
Grupo 3
- Israel
- Austria
- República de Irlanda
- Suecia
Grupo 4
- Polonia
- Bosnia y Herzegovina
- Rumanía
- Kosovo
Liga C
Grupo 1
- Albania
- Finlandia
- Bielorrusia
- San Marino
Grupo 2
- Montenegro
- Armenia
- Chipre
- Gibraltar o Letonia
Grupo 3
- Kazajistán
- Eslovaquía
- Islas Feroe
- Moldavia
Grupo 4
- Islandia
- Bulgaria
- Estonia
- Malta o Luxemburgo
Liga D
Grupo 1
- Gibraltar o Letonia
- Malta o Luxemburgo
- Andorra
Grupo 2
- Lituania
- Azerbaiyán
- Liechtenstein
¿Cuál es el calendario de la fase liga de la Nations League 2026/27?
Una vez sorteados los emparejamientos, la fase liga de la Nations League dará el pistoletazo de salida el próximo 24 de septiembre. Estas son todas las fechas de la competición continental:
- Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026
- Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026*
- Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026
- Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026
- Cuartos de final de la Liga A: 25-30 de marzo de 2027
- Play-offs de la Liga A/B y play-offs de la Liga B/C: 25-30 de marzo de 2027
- Fase final: 9-13 de junio de 2027
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la Nations League 2026/27 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.
