Miguel, padre de Mikel Merino: "Me tuve que contener para no romper a llorar"

El gol de Mikel Merino en el minuto 88 frente a Bélgica no solo clasificó a España para las semifinales de la Eurocopa. También encendió una celebración íntima y profunda en la familia del jugador, que siguió el partido con una mezcla de nervios, orgullo y una felicidad difícil de contener.

Miguel Merino, padre del centrocampista, confesó sentirse "la persona más feliz del mundo mundial", una frase que resume el impacto emocional que el rendimiento de su hijo ha tenido en el entorno familiar. Para él, el gol no es solo un éxito deportivo: es una reivindicación hacia quienes dudaron del jugador en el pasado.

Una familia sin supersticiones, pero con rituales

Durante la entrevista en El Partidazo de COPE, Miguel habló del famoso amuleto de los calcetines: una prenda de su hijo que volvió a ponerse para el partido. Aunque el gesto se ha convertido en tradición, el padre insiste en que el mérito es exclusivamente de Mikel. "Él se lo ha currado y se lo ha ganado", afirmó, restando importancia a cualquier superstición.

También surgió el tema del pañuelo de San Fermín, un símbolo muy presente en la familia. Esta vez solo lo llevaba la tía del jugador, “del grupo duro”, mientras el resto prefería evitarlo por el calor. La escena refleja la cercanía y el humor que caracterizan a los Merino.

Los orígenes: un niño que solo quería un balón

La historia deportiva de Mikel no nació de una imposición familiar.

Sus padres, ambos vinculados al deporte, nunca quisieron dirigir su futuro. Sin embargo, el talento del niño se manifestó pronto: en la playa, en las canteras, en cualquier lugar donde hubiera un balón. "Balón mío, balón mío", repetía mientras se lo quitaba a otros niños y escapaba con él.

La familia tuvo que comprarle uno para evitar conflictos. Aun así, sus padres insistían en que ser futbolista era "muy difícil", animándolo a pensar en otras opciones. Pero Mikel no contemplaba ninguna alternativa. Su determinación, hoy evidente en cada partido, ya era absoluta desde pequeño.

Una familia que entiende el fútbol como unión

Miguel Merino destaca que su hijo comprende el valor del grupo. Sabe que puede ser titular, pero también que la Selección funciona como una familia donde cada jugador aporta cuando le toca.

Esa mentalidad explica por qué, saliendo desde el banquillo, ha marcado dos goles decisivos en dos partidos consecutivos. Para su padre, la clave está en la actitud: "Él está para ayudar al equipo… y como tiene calidad, la mete”.

San Fermín, celebraciones y un orgullo que desborda

La familia Merino vive estos días entre la Eurocopa y la tradición. Como cada 6 y 7 de julio, el pañuelo es innegociable.

Miguel recuerda que en un campeonato sub-19, también un 7 de julio, Mikel marcó un gol llevando el pañuelo. La emoción es tal que, en plena entrevista, el padre pidió cortar para evitar romper a llorar. "Me tuve que contener para no romper a llorar". El vínculo entre fútbol, familia y raíces navarras se ha convertido en un relato que acompaña cada paso del jugador.

Una España coral y un héroe con apellido Merino

Mientras la Selección se prepara para enfrentarse a Francia, la familia del centrocampista sigue viviendo cada partido como una montaña rusa emocional.

Entre bromas sobre chuletas y buen vino, orgullo desbordado y recuerdos de infancia, los Merino celebran que aquel niño que solo quería un balón hoy es el protagonista de un país entero.