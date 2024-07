Fabián Ruiz: "¿Venganza con Luis Enrique? Todo lo que se dice sobre esto es falso"

Fabián Ruiz está siendo una de las estrellas de la Eurocopa 2024 y, sin duda, un futbolista clave en el éxito de la Selección. En vísperas del trascendental España-Francia de las semifinales del torneo, el centrocampista del PSG explicó las claves de su futuro, así como la realidad de su relación con Luis Enrique Martínez, el actual entrenador del campeón francés y antes seleccionador español, y sus sensaciones antes del duelo de semifinales.

Una de las incertidumbres que existen en torno a Fabián es si todavía desea seguir jugando en el Parque de los Príncipes. Su excelente momento de juego y sus buenas actuaciones en la Eurocopa de Alemania han alimentado el interés de otros clubes. Sin embargo, el centrocampista es claro en este sentido y zanja la cuestión: "Estoy muy contento con mi rendimiento con el PSG, aunque siempre podemos hacerlo mejor" y despejó cualquier atisbo de dudas: "Me quedan tres años de contrato y todavía tengo muchos objetivos que alcanzar con el PSG".

No hay venganza con Luis Enrique

En el mismo sentido, Fabián aclaró que su relación con Luis Enrique Martínez siempre ha sido y es buena, aunque se ha comentado que mantenía un cierto resquemor hacia el técnico asturiano por no haber contado con él en la recta final de su etapa como seleccionador de España, con motivo del Mundial de Qatar 2022. Su espectacular rendimiento a las órdenes de Luis de la Fuente se interpretaría como una 'vendetta'. "¿Una venganza? No. No pude defender los colores de mi país en el Mundial, por eso poder jugar esta Eurocopa me hace muy feliz. Tengo hambre de lograr algo grande".

En este sentido, asegura no tener nada pendiente con Luis Enrique. "No solo no lo culpo (por no convocarlo para Qatar 2022), sino que nunca tuve ningún problema con él. Todo lo que se ha dicho sobre esto siempre ha sido falso. Fue él quien me hizo debutar en la selección", recordó.

Un España-Francia sin miedo

Es más, Fabián Ruiz añadió que cuando ha estado a sus órdenes en el PSG también han mantenido una buena relación. "En el PSG tampoco tuvimos nunca problemas. Al contrario, todo va muy bien, me hizo jugar mucho (la pasada temporada). Estoy muy feliz de tenerlo como entrenador". Y defiende que su rendimiento con su club y con la selección es similar. "Considero que la forma de jugar en el PSG y en España es muy parecida, con los entrenadores españoles. A ambos les encanta tener posesión, existen similitudes reales".

Ya en clave España-Francia, Fabián asegura que no existe un 'plan anti-Mbappé" por parte de Luis de la Fuente. "No, no existe ningún plan anti Mbappé. Todos conocemos a Kylian. Si le dejamos un poco de espacio, sabemos lo peligroso que puede ser. Pero estamos preparando el partido pensando en Francia como equipo".

Para el centrocampista de Los Palacios (Sevilla), paisano de Jesús Navas y Gavi, el duelo "tiene la pinta de una final anticipada" y espera que será un choque "muy igualado" pero "sin miedo".