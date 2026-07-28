SELECCIÓN
Fabián Ruiz: “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil”
El internacional con la selección española y futbolista del PSG se proclamó campeón del mundo hace unas semanas, pero no olvida su pasado en Andalucía
Fabián Ruiz está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El sevillano viene de ganar el Mundial con España, siendo titular en la recta final del torneo. El centrocampista, además, suma dos Champions consecutivas con el París-Saint Germain, de la mano de Luis Enrique algo al alcance de muy pocos.
Pero detrás de su vida, lejos del fútbol, hay unas raíces humildes, en los que se construyeron bajo el apoyo incondicional de las personas que le acompañaron antes del éxito: su familia y amigos.
La importancia de su madre y tías
Fabián viene de 'Los Palacios y Villafranca'. Su infancia no fue fácil porque creció en un entorno en el que las dificultades económicas formaban parte del día a día. Era una familia humilde y tras la separación de sus padres cuando tenía 12 años, fue su madre, Chari Peña, quien asumió la responsabilidad de sacarlo adelante, con largas jornadas de trabajo para que a la familia no le faltara lo imprescindible.
"Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No fue fácil, lo pasamos mal económicamente", dijo en una entrevista con el ABC. Pero fuera de casa, quienes tomaron una relevancia importante en su vida, fueron sus tías. "Afortunadamente, tuvimos la ayuda de mi tía, que tampoco estaba muy bien económicamente, pero nos dio un gran apoyo, sobre todo a mi madre. Por fortuna nos ha llegado la recompensa con el fútbol", recordaba.
Fabián creció en la cantera del Betis. Era una de las grandes promesas del fútbol andaluz y se terminó consolidando en el primer equipo. Su madre, precisamente, limpiaba los vestuarios de su equipo. "Al principio me daba un poco de vergüenza porque ella limpiaba los vestuarios del Betis y yo me cambiaba allí", decía "Después fue todo lo contrario. Sentía orgullo de ver a mi madre trabajando allí y haciendo todo lo posible por nosotros". Una historia preciosa.
Lejos de casa, pero arraigado a Sevilla
Después, vino el turno del Napoli, que lo llamó en 2018 para convencerle del proyecto en Italia. Fabián lo tenía claro: lo primero de todo era que su madre dejase de trabajar. "Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia. Al principio le costó porque era su rutina, pero luego disfrutó mucho de poder venir conmigo a Nápoles", explicó el jugador.
Pese al éxito deportivo y económico, Fabián asegura que nunca ha olvidado los valores aprendidos en su pueblo. Su prioridad siempre ha sido garantizar el bienestar de los suyos. "A mi familia nunca le va a faltar nada. Todos tienen ahora una casa y un coche, eso es lo más importante para mí", concluye.
Con un posible retorno al Betis en su mente, Fabián disfruta del fútbol como nadie y el próximo octubre bien seguro que estará en la gala del Balón de Oro.
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