FAMOSOS
Fabián y Gavi reciben en su pueblo un homenaje multitudinario con su peso en tomates
La localidad sevillana celebra a sus dos campeones del mundo con una ofrenda tradicional, la presentación de un monumento y el nombramiento de dos campos de fútbol con sus nombres
Los Palacios y Villafranca vivió este martes una tarde inolvidable con la llegada de Fabián Ruiz, Gavi y el también campeón del mundo Jesús Navas, que acompañó a sus paisanos tras presenciar la final en Nueva York. El municipio, orgulloso de haber dado tres campeones del mundo, preparó un recibimiento a la altura del logro conseguido por sus futbolistas.
Los jugadores llegaron a la Casa Consistorial a las 19:30 horas, donde fueron recibidos por familiares, autoridades y representantes de cooperativas locales. Tras firmar en el libro de honores, participaron en la tradicional ofrenda del pueblo: recibir su peso en tomates, conocidos como bombón colorao. Gavi obtuvo 68 kilos y Fabián, 84, una "prima" simbólica por el título mundial.
Ceremonia oficial y presentación del monumento
El acto reunió a representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol del municipio, La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y la Escuela de Fútbol, que quisieron sumarse al homenaje. Durante la ceremonia, los jugadores conocieron el modelo del monumento que se instalará en la Avenida Juan José Vaquero, dedicado a los tres campeones palaciegos.
El alcalde, Juan Manuel Valle, destacó la importancia del momento y la enorme afluencia de público: "Son jugadores muy queridos que han elevado la imagen de la localidad a un lugar que pocas pueden presumir". Subrayó además el hito histórico: "Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo".
Los campos de fútbol llevarán sus nombres
El Ayuntamiento anunció que los dos campos de fútbol municipales pasarán a llamarse "Fabián Ruíz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", siguiendo la tradición iniciada en 2006, cuando el complejo deportivo recibió el nombre de Jesús Navas.
A las 21:30 horas, Fabián y Gavi se dirigieron a sus vecinos desde el balcón del Ayuntamiento, donde miles de palaciegos se congregaron para celebrar el triunfo mundialista. Tras la ovación, los jugadores abandonaron la sede municipal para iniciar un merecido descanso después de conquistar el mundo con la selección española.
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