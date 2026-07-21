Fabián y Gavi reciben en su pueblo un homenaje multitudinario con su peso en tomates

Los Palacios y Villafranca vivió este martes una tarde inolvidable con la llegada de Fabián Ruiz, Gavi y el también campeón del mundo Jesús Navas, que acompañó a sus paisanos tras presenciar la final en Nueva York. El municipio, orgulloso de haber dado tres campeones del mundo, preparó un recibimiento a la altura del logro conseguido por sus futbolistas.

Los jugadores llegaron a la Casa Consistorial a las 19:30 horas, donde fueron recibidos por familiares, autoridades y representantes de cooperativas locales. Tras firmar en el libro de honores, participaron en la tradicional ofrenda del pueblo: recibir su peso en tomates, conocidos como bombón colorao. Gavi obtuvo 68 kilos y Fabián, 84, una "prima" simbólica por el título mundial.

Fabian Ruiz y Gavi en el homenaje de su pueblo Los Palacios y Villafranca / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ceremonia oficial y presentación del monumento

El acto reunió a representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol del municipio, La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y la Escuela de Fútbol, que quisieron sumarse al homenaje. Durante la ceremonia, los jugadores conocieron el modelo del monumento que se instalará en la Avenida Juan José Vaquero, dedicado a los tres campeones palaciegos.

Fabian Ruiz y Gavi en el homenaje de su pueblo Los Palacios y Villafranca / Raul Caro / EFE

El alcalde, Juan Manuel Valle, destacó la importancia del momento y la enorme afluencia de público: "Son jugadores muy queridos que han elevado la imagen de la localidad a un lugar que pocas pueden presumir". Subrayó además el hito histórico: "Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo".

Los campos de fútbol llevarán sus nombres

El Ayuntamiento anunció que los dos campos de fútbol municipales pasarán a llamarse "Fabián Ruíz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", siguiendo la tradición iniciada en 2006, cuando el complejo deportivo recibió el nombre de Jesús Navas.

A las 21:30 horas, Fabián y Gavi se dirigieron a sus vecinos desde el balcón del Ayuntamiento, donde miles de palaciegos se congregaron para celebrar el triunfo mundialista. Tras la ovación, los jugadores abandonaron la sede municipal para iniciar un merecido descanso después de conquistar el mundo con la selección española.