Fabián no echa de menos a Pedri

Fabián Ruíz ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido que disputa España contra Turquía de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El centrocampista andaluz ha valorado el nivel de la selección, en la que no se notan las bajas de futbolistas de la talla de Pedri: "No cambia mucho, tenemos la misma idea, el mismo estilo. Juegue quién juegue la selección funciona. Es un jugador increíble (Pedri), tenemos suerte de tenerlo, pero los que lo sustituyen también lo hacen muy bien".

Precisamente, Fabián ha señalado que una de las claves de la racha triunfal de la 'Roja', que suma 30 partidos oficiales sin perder, es el fondo de armario, que eleva el techo competitivo del combinado nacional. "Da igual quién juegue que la selección sigue ganando. Es parte del buen equipo que tenemos, lo difícil que es poder estar aquí. Nos da competitividad, estar siempre al máximo nivel", explicó el jugador del PSG.

Asimismo, el canterano bético, que regresa a casa, ha comparado a Luis Enrique con Luis de la Fuente. "Son dos entrenadores a los que les gusta tener la pelota, nos dan libertad, así me lo transmiten. Me siento igual de cómodo en mi club como aquí. Me viene bien el estilo de ambos", puntualizó Fabián, quien está deseando participar en su primer Mundial tras no ser convocado en 2022 por su actual entrenador en el conjunto parisino: "En el anterior no pude participar, así que estoy intentando conseguirlo. Esperemos que Luis de la Fuente me lleve, porque es un sueño".