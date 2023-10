El extraño caso de Grimaldo con la selección

El seleccionador español Luis De la Fuente no lo ha llamado ni con la baja de Balde El lateral está asombrando en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder de la Bundesliga

Pasará siempre. Es inevitable. Y no es solamente un problema que pase en España. Sucede en todo el mundo. Las convocatorias de las selecciones nacionales son una máquina de generar debates. Se suele decir que todo seguidor tiene a un entrenador dentro y se podría afirmar lo mismo de un seleccionador. A la hora de escoger futbolistas, cada uno tiene sus preferencias y haría su propia lista de convocados.

Pero hay algunos casos que sorprenden más que otros. Y en la última llamada de Luis de la Fuente para los partidos ante Escocia y Noruega si que fue muy extraño que no tuviera en cuenta a Alejandro Grimaldo para ocupar una de las plazas en el lateral izquierdo.

El seleccionador español escogió a Balde y Fran García y con la marcha del azulgrana por sus molestias en el aductor ha preferido citar a Alfonso Pedraza, del Villarreal para viajar a Oslo y no a Grimaldo.

La decisión ha decepcionado al lateral zurdo, que esperaba ser elegido en esta ventana FIFA después de completar un inicio de temporada en el Bayer Leverkusen asombroso. Su rendimiento en el líder de la Bundesliga es espectacular y sus números lo demuestran. Ya lleva dos goles y cinco asistencias en diez encuentros repartidos entre Liga, Europa League y DFB Pokal.

Grimaldo ha encajado a la perfección en el sistema de tres centrales con dos carrileros con el que juega el conjunto de Xabi Alonso. El jugador valenciano ha sido una pieza clave para que el Leverkusen esté en lo más alto de la clasificación. Además se ha confirmado como un excelente lanzador de faltas.

Con 28 años y después de una gran trayectoria en el Benfica (estuvo siete años y medio) antes de recalar gratis en el Bayer Leverkusen confiaba que su momento en la selección absoluta había llegado. Pero la llamada de Luis De la Fuente no llegó.

"Hace unos años, probablemente, me habría enojado mucho, pero no tanto con la edad. Al contrario, me motiva aún más. La Selección Española tiene excelentes jugadores, pero realmente esperaba y deseaba que me invitaran porque actualmente estoy en muy buena forma. Seguiré trabajando para lograrlo. Quizá, funcione en algún momento", aseguró a Bild.

Con las categorías inferiores había jugado partidos con la sub-16, la sub-17 y la sub-19, con la que ganó el Europeo de 2012 bajo las órdenes de Julen Lopetegui.