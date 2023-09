El exentrenador de porteros de Luis Enrique: "Fue lo más parecido al infierno"

José Sambade, quien trabajó apenas un año en la selección, califica la etapa como "la peor" de su carrera "Me gusta Luis Enrique como entrenador, pero como persona discrepo bastante", señaló

Llamativas declaraciones de José Sambade, quien trabajó apenas un año como entrenador de porteros de la Selección española, en 2021 y bajo el mando de Luis Enrique.

En declaraciones al programa 'Ao Contraataque' de la radio pública gallega, Sambade destaca que ese año con La Roja "para mí ha sido la peor etapa que he vivido como profesional. Yo he tenido la suerte de trabajar en grandes clubes. He tenido momentos buenos y malos. He tenido entrenadores con los que me he entenido más y entrenadores con los que me he entenido menos, pero sinceramente mi época en la selección ha sido la peor etapa".

El gallego, técnico de porteros con gran experiencia -catorce años en el Dépor le avalan- resaltó que "desde que era niño soñaba con llegar a la Selección, y cuando llegas a lo que crees que es el paraíso, te encuentras con algo que en mi caso ha sido lo más parecido al infierno. A mí, en aquel momento por una parte la gente que me contrata confia mucho en mí, pero la gente con la que tengo que trabajar no cuenta conmigo desde el principio".

Samabde destaca que "me vi entre dos aguas. Cuando es así lo mejor es ni empezar a trabajar, pero lo hice. Mi gran error fue ese, empezar a trabajar en esas condiciones".

Sobre Luis Enrique, el que fuera su fugaz preparador de guardametas señala: "Si hablamos de fútbol creo que es un gran entrenador. Ha trabajado en grandes equipos, y supongo que la gente que le contrata ve eso, que es un gran entrenador. Me gusta como técnico. Como persona discrepo bastante, creo que tengo otros valores".