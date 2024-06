EUROCOPA 2024 | Calendario y partidos de Italia del Grupo B

Italia es el rival directo de España. En un grupo nada fácil acompañada de Croacia y Albania, además de 'la Roja', la 'Azurra' quiere volver a hacer historia revalidando un título que ha levantado en dos ocasiones. La selección italiana cuenta con una plantilla totalmente renovada. La generación joven ha cogido las riendas de la selección de la mano de Luciano Spalleti.

La Azurra, sin embargo, no es favorita, pese a ganar la última edición. Solo cuenta con un 0,8% de poder revalidar el título, después sobre todo de no clasificarse al Mundial de 2022 en Qatar. Pero sigue siendo la misma rocosa de siempre. Su estilo no cambia y nunca se la puede dar como muerta. Ya en el último amistoso, las probaturas de Spalletti cumplieron ante una Bosnia claramente inferior. Minutos de inicio para Matteo Darmian (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Nicolo Fagioli y Andrea Cambiaso (Juventus) para cerrar la fase de preparación con una victoria fácil, con dominio absoluto tras el gris empate ante Turquía (0-0).

El camino empezará el sábado ante la selección albanesa, seguirá con España en esa 'revancha' de 2020 y se cerrará ante Croacia el 24 de junio.

PARTIDOS DE ITALIA EN EL GRUPO B

15-06-2024 España-Croacia (18.00 h)

15-06-2024 Italia-Albania (21.00 h)

19-06-2024 Croacia-Albania (15.00 h)

20-06-2024 España-Italia (21.00 h)

24-06-2024 Albania-España (21.00 h)

24-06-2024 Croacia-Italia (21.00 h)