España Sub-21 - Noruega: Un azulgrana y muchos 'ex' con la Rojita

La Selección Española Sub-21 se medirá en un amistoso ante Noruega este viernes a las 21:00, en un embite que servirá para ponerse a punto de cara al partido del martes ante Finlandia de clasificatorio para la Euro Sub-21.

La Rojita buscará sumar buenas sensaciones para poder llegar al importante encuentro del martes, que puede servir para colocarse en la primera posición del Grupo A del clasificatorio, único puesto que da la clasificación directa (el segundo mejor de los 9 grupos también clasifica directo, mientras que los 8 restantes van a repesca).

Dani Rodríguez, único azulgrana en la convocatoria

Para este parón de octubre el seleccionador David Gordo ha decidido contar con un solo jugador del Barça, Dani Rodríguez.

Dani Rodríguez deslumbró en sus 45 minutos contra el Castellón B / Dani Barbeito

El extremo del Barça Atlètic, que incluso llegó a debutar bajo las órdenes de Hansi Flick contra el Valladolid, ha entrado a última hora en la lista de convocados tras la lesión de Matías Fernández.

El joven vasco busca reencontrar su mejor versión tras la lesión en el hombro sufrida en el José Zoriila, la cual le ha impedido poder contar para el primer equipo. Pese a ser un jugador del agrado de Hansi Flick, las continuas lesiones le han impedido conseguir oportunidades y, tras la apuesta por las incorporaciones de Rashford y Bardghji, parece complicado que pueda recuperar protagonismo.

No obstante, tras recuperarse de su lesión de hombro, poco a poco vuelve a entrar en dinámica del filial, sumando 163 minutos en Segunda RFEF.

Mayor presencia de jugadores con pasado azulgrana

En cambio, entre los convocados si se aprecia la presencia de algunas caras conocidas en Can Barça, pues hasta 4 jugadores de la lista de 23 tienen pasado azulgrana.

El primero de ellos lo encontramos en la portería; Ander Astralaga, cedido al Granada hasta final de temporada. El guardameta buscará ganarse la titularidad bajo palos después de ser titular en uno de los dos partidos del parón anterior.

Otra cara conocida es la de Álex Valle, quien fue traspasado por 6 M€ al Como de Cesc Fábregas previo paso por el Celtic, después de que Hansi Flick apostara por Gerard Martín como suplente de Balde.

En el centro del campo encontramos la presencia de Pau Prim, jugador del Al-Sadd de Qatar que decidió poner rumbo a un destino exótico después de 12 años en la Masia.

En la delantera también encontramos a un jugador que quizás no goza de mucho protagonismo en su club actual, pues Marc Guiu traspasado al Chelsea en 2024, no parece contar excesivamente para Enzo Maresca, quien decidió recuperarlo después de una fugaz cesión al Sunderland tras la lesión de Liam Delap.