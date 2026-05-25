Estonia - España: a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 masculino 2026 hoy gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Estonia este lunes 25 de mayo en el Lilleküla de Tallín para debutar en la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. 'La Rojita', tres veces campeona de la competición continental (2007, 2008 y 2017), empieza su andadura en la competición continental. Te contamos a qué hora y dónde ver el Europeo sub17 por televisión en España.

La selección dirigida por Sergio García arranca su participación en este Europeo ante el combinado estonio, que actuará como anfitrión en esta edición del torneo. De los 21 seleccionados, hay cinco del Barça, el club que aporta más futbolistas con Pesquer, Mayans, Expósito, Tunkara y Roberto Tomás.

El torneo se disputa desde hoy hasta el próximo 7 de junio y la selección española comparte grupo con las selecciones de Bélgica y Croacia y solo las dos primeras accederán a las semifinales del Europeo. Una victoria hoy es, prácticamente, obligada.

Calendario y resultados de España en el Europeo Sub17 masculino J1: Estonia vs España — 25/05, 19:00h — Lilleküla Staadion

— 25/05, 19:00h — Lilleküla Staadion J2: Bélgica vs España — 28/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion

— 28/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion J3: España vs Croacia — 31/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion

¿A qué hora juega España contra Estonia hoy en el Europeo sub-17 masculino?

El partido entre España y Alemania, correspondiente al primer partido de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este lunes 25 de mayo a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Estonia - España gratis por TV y online?

En España, el partido del Europeo sub-17 masculino entre España y Estonia se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.