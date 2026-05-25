SELECCIÓN
Estonia - España: a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 masculino 2026 hoy gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española hoy contra Estonia y en qué canal de TV ver el Europeo sub-17 masculino desde España
España se enfrenta a Estonia este lunes 25 de mayo en el Lilleküla de Tallín para debutar en la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. 'La Rojita', tres veces campeona de la competición continental (2007, 2008 y 2017), empieza su andadura en la competición continental. Te contamos a qué hora y dónde ver el Europeo sub17 por televisión en España.
La selección dirigida por Sergio García arranca su participación en este Europeo ante el combinado estonio, que actuará como anfitrión en esta edición del torneo. De los 21 seleccionados, hay cinco del Barça, el club que aporta más futbolistas con Pesquer, Mayans, Expósito, Tunkara y Roberto Tomás.
El torneo se disputa desde hoy hasta el próximo 7 de junio y la selección española comparte grupo con las selecciones de Bélgica y Croacia y solo las dos primeras accederán a las semifinales del Europeo. Una victoria hoy es, prácticamente, obligada.
Calendario y resultados de España en el Europeo Sub17 masculino
- J1: Estonia vs España — 25/05, 19:00h — Lilleküla Staadion
- J2: Bélgica vs España — 28/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion
- J3: España vs Croacia — 31/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion
¿A qué hora juega España contra Estonia hoy en el Europeo sub-17 masculino?
El partido entre España y Alemania, correspondiente al primer partido de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este lunes 25 de mayo a las 19:00 horas (CEST).
¿Dónde ver el Estonia - España gratis por TV y online?
En España, el partido del Europeo sub-17 masculino entre España y Estonia se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.
Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.
- El Barça, afectado por el desenlace del descenso
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: final de la Final Four de la Euroliga 2026, en vivo hoy
- El Chelsea se cierra en banda con Joao Pedro
- ¿Qué pasa con Kounde y el Barça?
- Éxodo internacional inmediato en el Barça
- Real Madrid - Barça: resumen, resultado y estadísticas de la final de la Next Gen de la Euroliga
- Flick tiene la fórmula para el Barça
- Comunicado oficial del Real Madrid: se valida la candidatura de Enrique Riquelme