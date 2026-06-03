La estadística avanzada dicta sentencia: Joan Garcia es mejor que David Raya y Unai Simón

Luis de la Fuente se ha llevado a tres guardametas de gran nivel al Mundial 2026. La gran temporada de Joan Garcia en el FC Barcelona ha permitido al de Sallent entrar en la lista mundialista pese a sumar tan solo una internacionalidad. Tendrá que luchar por la titularidad con dos porteros de la 'guardia pretoriana' del seleccionador español. Unai Simón es quien apunta a ser el elegido pese a una temporada irregular con el Athletic Club. David Raya, por su parte, ha completado un gran año con el Arsenal, pero en aspectos de estadística avanzada, en los que cuentan las habilidades del meta sin el apoyo de sus defensas, sorprenden muy positivamente los números de Joan Garcia, ciertamente muy superiores a los de sus compañeros.

Denís Iglesias

Es cierto que Joan Garcia ha encajado más goles (42 en 45 partidos) que David Raya (31 en 51) y que ha sumado menos porterías a cero: 18 del de Sallent por 28 del barcelonés. Sin duda, el sistema defensivo logrado por Mikel Arteta con los 'gunners' tiene mucho que decir. El Barça y su estilo de juego más ofensivo, con línea adelantada para dejar a los rivales en fuera de juego y hacer trabajar el semiautomático del VAR, ha puesto a prueba a un Joan Garcia salvador en multitud de ocasiones y Trofeo Zamora en su primera temporada como azulgrana.

Pero allí donde mejor se aprecia el trabajo individual del portero y sus capacidades, Joan Garcia ha sido superior en casi todos los conceptos que nos muestra la estadística avanzada a David Raya y Unai Simón queda bastante por debajo de los dos anteriores, Así se puede comprobar en la comparativa que permite elaborar el portal DataMB y que nos ofrece detalles muy reveladores.

Joan Garcia le para un balón a Vinicius Junior en el clásico Barça-Madrid / EFE

Joan y un increíble 98,7% de paradas

Por ejemplo, en el tanto por ciento de paradas, que con Joan Garcia se eleva a un impresionante y altísimo 98,7 por ciento, según esta fuente. Roza prácticamente la perfección, mientras David Raya se queda en un notable 67,3% y Unai Simón en un bajo 11,8 por ciento. Las diferencias dan mucho qué pensar.

Otro de los aspectos donde Joan Garcia marca las diferencias ante sus 'competidores' por el número 1 de la selección es en la ratio de paradas frente a los goles esperados (PSxG-GA). El de Sallent se eleva hasta el 99.3, una cifra que todos los expertos señalan que es casi imposible de alcanzar. Raya se establece en un 68.0 y Unai Sim´´on, de nuevo, queda muy por debajo: 12.4.

La comparativa avanzada entre Joan Garcia, David Raya y Unai Simón / DataMB

En duelos aéreos ganados, Joan Garcia (1,93 metros de altura) y Unai Simón (1,90m) empatan con una cuantificación de 57.5, mientras que David Raya (1,83 metros) se queda algo por debajo, con un 45.8, según las estadísticas avanzadas de DataMB.

Si nos vamos a las intercepciones, el meta del FC Barcelona consigue un impecable 100.0 que casi dobla al 54.2 de David Raya y supera al excelente 93.5 de Unai Simón.

También domina en los pases completados

Esta comparativa también nos permite comparar la eficacia de los pases entre los tres porteros. En el general, el de los pases completados, Joan Garcia vuelve a ser el primero y alcanza un 69.9 de valoración, por el 51.0 de David Raya y el 31.4 de Unai Simón.

El único aspecto en el que el meta del Barça no supera al del Arsenal es en tanto por ciento de pases en largo (39.5% por 83.0%). Pero sí en corto: 87.6% por 21.6 %. En estos últimos apartados, Unai Simón vuelve a quedar en la cola (31.4% y 3.9%).