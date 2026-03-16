El estadio de La Cerámica acogerá el España - Serbia

La RFEF confirmó este lunes el amistoso de preparación del Mundial 2026 que disputará España contra Serbia en lugar de la Finalissima que debía disputar contra Argentina y que finalmente fue suspendido a causa de la guerra que se libra en Oriente Medio.

La prioridad para Luis de la Fuente era encontrar rivales para aprovechar la última ventana de selecciones de aquí a final de temporada, una vez que se cancelaron los encuentros contra la selección albiceleste (27 de marzo) y contra Egipto (30 de marzo) en Doha.

La solución llegó con el acuerdo con Serbia para cubrir la primera fecha. Fue la federación balcánica la primera en anunciar el choque, el pasado domingo, y este lunes la RFEF confirmó que España se medirá al combinado serbio el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

El estadio del Villarreal, con una capacidad para 21.332 espectadores, será el escenario de un ensayo en el que De la Fuente se podrá reencontrar con muchos de los internacionales habituales, además de poder poner a prueba a algunos de los candidatos a completar la lista definitiva de la cita mundialista del próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Para la Selección será el cuarto partido en el estadio del Villarreal, un campo en el que España se mantiene invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, e igualar ante Suiza (1-1) en 2018.

España y Serbia se han medido hasta ahora en tres ocasiones, con un balance favorable para la Roja con un empate y dos triunfos, el último en la Nations League de 2024 con goles de A. Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.

Tras enfrentarse a Georgia en Elche y a Países Bajos en Valencia, el de Villarreal supondrá el tercer choque que la Selección española afronte en la Comunidad Valencia en el último año.

De la Fuente dará a conocer la lista de convocados este próximo viernes. Queda por saber si la Federación ha conseguido encontrar un rival para la segunda fecha del parón, que en principio es el 30 de marzo, una vez que Egipto decidió no jugar debido al conflicto bélico en curso entre Oriente Medio.