Así es el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Uruguay - España en México: un cráter cubierto de pasto natural y rodeado por un bosque protegido

La selección española ya visualiza el escenario donde se medirá a Uruguay en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Lejos de los estadios convencionales, el balón rodará en Guadalajara sobre un inmenso cráter verde. Se trata del Estadio Arkon (oficialmente Estadio Guadalajara para la FIFA), un recinto que rompe moldes arquitectónicos y que promete dejar huella tanto en los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente como en la afición de La Roja que se desplace a tierras tapatías.

Un cráter de innovación y sostenibilidad

Inaugurado el 30 de julio de 2010 con un amistoso entre las Chivas y el Manchester United, el Akron es obra de los arquitectos franceses Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet. Su diseño es único en el mundo: está concebido con la forma de un volcán cuyas laderas están cubiertas de pasto natural, lo que le permite fusionarse de manera casi imperceptible con el paisaje del Bosque de La Primavera que lo rodea.

Estadio Akron en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). Imagen de archivo. / Francisco Guasco / EFE

El recinto, con capacidad ampliada a 49.850 espectadores para la cita mundialista, destaca no solo por su estética exterior en tonos rosáceos (evocando la cantera típica de los edificios históricos de Guadalajara), sino por su enfoque sostenible. Cuenta con recolección de aguas pluviales, ventilación natural cruzada y una acústica ensordecedora gracias a la cubierta blanca que emula una nube posada sobre el cráter.

El aval de la 'Hormiga' González

Para entender la dimensión real de lo que se encontrará España, nadie mejor que alguien que pisa ese césped cada fin de semana. En una charla exclusiva con SPORT, el delantero Armando 'Hormiga' González, atacante de las Chivas de Guadalajara y mejor jugador del Clausura 2026 en México, ya nos adelantaba la majestuosidad del feudo rojiblanco ante la inminente visita de España.

Armando 'Hormiga' González durante en encuentro contra Islandia / Instagram @hormiga_glez

"Es un estadio muy bonito, de los más bonitos de México. Su infraestructura es de primer nivel: los vestidores, la cancha, todo está espectacular", aseguró el ariete mexicano. Y avisó a la expedición nacional: "Creo que se van a llevar una grata sorpresa al visitarlo".

El legado de Jorge Vergara, a punto para el mundo

El Akron es mucho más que cemento y césped; es el sueño cumplido de Jorge Vergara, el difunto propietario de Chivas, quien invirtió más de 200 millones de dólares para sacar al equipo del histórico Estadio Jalisco y darle "el mejor estadio del mundo para ver fútbol".

Estadio Guadalajara este domingo, en Jalisco (México). / Francisco Guasco / EFE

Ese legado ha sido recogido por su hijo. Así lo atestigua 'Hormiga' González en nuestra entrevista: "Jorge Vergara, que en paz descanse, hizo un esfuerzo increíble para crearlo y darle ese representativo a Guadalajara, y ahora Amaury (Vergara) lo está transformando en un estadio mundialista. Seguro que a los españoles les va a gustar mucho".

De cara al Mundial, el estadio ha actualizado su tecnología con pantallas gigantes HD de última generación, luces LED y zonas VIP renovadas, garantizando que el choque entre españoles y uruguayos no solo sea un espectáculo futbolístico, sino una experiencia audiovisual inmersiva. El 'volcán' de Jalisco ya está listo para entrar en erupción.