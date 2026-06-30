Las esperanzas crecen con los lesionados

El estado ánimo del staff técnico y los jugadores de la selección española va mejorando con el paso de los días viendo como los lesionados siguen a buen ritmo la recuperación de sus distintas dolencias. Víctor Muñoz es el que está más cerca de reaparecer después de entrenar ya casi la totalidad de la sesión con el grupo en otro día de mucho bochorno en Chattanooga.

Aunque parece justo para el partido ante Austria, como mínimo estará en el banquillo probablemente a disposición de Luis de la Fuente por si fuera necesario para algunos minutos. De todos modos, se confía mucho más en que el flamante fichaje del Liverpool esté en condiciones para jugar en unos hipotéticos octavos de final en Dallas en el duelo frente al ganador del Croacia-Portugal.

Víctor Muñoz llegó tocado a la concentración de España y tuvo la mala suerte de volverse a lesionar durante la concentración. El jugador está trabajando con intensidad para tener la ocasión de debutar en este Mundial.

Nico Williams mejora

Las esperanzas también han crecido con Nico Williams. El jugador del Athletic se lesionó muscularmente debido a una entrada en el partido ante Uruguay. El propio seleccionador, Luis de la Fuente, habló en declaraciones a Radio Nacional de España de una "sobrecarga" por lo que el milagro de que aún pueda jugar en esta Copa del Mundo está encima de la mesa.

Nico Williams sufrió en sus carnes la dureza de Uruguay / Europa Press/Contacto/Martin Fon / Europa Press

Quien peor lo puede tener es Yéremy Pino, con su esguince en la clavícula, a causa de que no puede recibir impactos en la zona y es una lesión muy dolorosa. El jugador del Crystal Palace está reaccionando bien al tratamiento, si bien es prematuro hablar de una posible incorporación al grupo.

De momento, su trabajo se centra en no perder el fondo físico, realizando ejercicios sobre la bicicleta estática y otros trabajos de gimnasio que no signifiquen problemáticos para su clavícula. En cualquier caso, no se tira la toalla para que pueda estar a disposición en algún momento del torneo.

El resto de jugadores están en perfectas condiciones, aunque la carga en las sesiones de campo ha disminuido por el calor y se trata sobre todo de mantener el tono físico.