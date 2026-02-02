Esperanza con Mikel Merino de cara al Mundial

Luis de la Fuente tuvo un gran sobresalto en la jornada de este domingo cuando el Arsenal emitió un comunicado informando de una lesión ósea en el pie derecho de Mikel Merino que le obligará a pasar por el quirófano.

Las primeras informaciones fueron alarmantes ya que una intervención siempre alberga incertidumbre, si bien los médicos 'gunners' son optimistas, según ha podido saber SPORT. En el comunicado oficial ya se marcaron "el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada" y existe el convencimiento de que lo pueden conseguir.

Esto le permitiría quizá todavía jugar con un Arsenal que va lanzado hacia la Premier League y que acabó primero en la fase de grupos de la Champions League.

Espectacular en la clasificación mundialista

Mikel Merino es un futbolista fundamental para Luis de la Fuente. En la fase de clasificación para el Mundial del 2026 marcó cinco goles y dio una asistencia en 6 partidos. Merino, intercambiando su posición con Pedri, se ha convertido en un puñal para el técnico riojano.

Merino es una pieza básica para Luis de la Fuente / EFE

Merino puede actuar en el centro del campo, en la media punta o incluso de delantero centro, como ha demostrado en el Arsenal. De la Fuente estará muy pendiente de su recuperación y lo va a esperar dada su importancia en el equipo.

El caso de Cesc Fàbregas

Las esperanzas también están puestas en la recuperación exitosa de otras lesiones óseas. Este fue el caso de Cesc Fàbregas, en 2010, que se lesionó el 2 de abril en un partido del Arsenal frente al Barça. El de Arenys ya estaba tocado y se fisuró el peroné en el lanzamiento de un penalti.

Su presencia en el Mundial peligró de forma todavía más seria a lo que apunta la de Merino, pero el actual técnico del Como pudo llegar justo a la lista de Vicente del Bosque.

Cesc Fàbregas se lesionó de gravedad con el Arsenal, pero llegó a tiempo para disputar el Mundial / EFE

Cesc Fàbregas acabó por ser fundamental dando la asistencia que permitió a Andrés Iniesta marcar el gol de la victoria que significó el título en la final frente a los Países Bajos en Johanesburgo.

Mikel Merino también es un 'box to box', como Fàbregas. Un futbolista con un despliegue físico impresionante y que aporta soluciones en muchas zonas del campo, además de haber subido un escalón en su rol en la selección.

El golazo ante Alemania

Su gol frente a Alemania de cabeza en los cuartos de final de la Eurocopa del 2024 ha pasado a la historia. España logró la proeza de eliminar al equipo local gracias a un testarazo del navarro, cuya versatilidad es muy apreciada para el seleccionador nacional.

Merino se perderá la Finalissima del 27 de marzo y el partido amistoso ante Egipto del 30 en la última ventana antes de la cita mundialista. Sin embargo, el jugador 'gunner' no necesita pasar ningún examen para De la Fuente.

Su presencia es vital y si recibe el alta médica antes de la Copa del Mundial y puede coger el mínimo ritmo de competición exigible, estará en Estados Unidos.