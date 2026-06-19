España vuelve a Atlanta con la misma rutina del debut mundialista

Sin cambios de guion. Con la tranquilidad de que el empate en el debut fue un accidente y sin dimensionarlo como una tragedia. Pasan las horas y el segundo partido de la selección española en el Mundial 2026 ya está muy cerca y crece la expectativa ante este duelo entre España y Arabia.. Jugadores y técnicos de la selección española solo piensan en la selección asiática y ya han dejado atrás el tropiezo ante Cabo Verde.

Pedri firma autógrafos a aficionados de la selección / Sefutbol

Tras el entrenamiento de hoy (a las once, horario local) y la rueda de prensa de Cubarsí la expedición española vuelve a Atlanta.

A las 18 horas (horario local) el equipo viajará en carretera hasta Atlanta. Serán las 12 de la madrugada en el horario español cuando se empezarán a recorrer los190 kilómetros que supondrán poco menos de dos horas de desplazamiento.

El equipo cenará y descansará en Atlanta para afrontar el sábado como el último día antes del partido ante la selección saudí.

Este sábado la selección española se ejercitará a las 10:30h (16:30 en España) en Kennesaw State University. Como es habitual serán solo 15 minutos abiertos para la prensa.

Una hora antes (9:30 h) los medios de comunicación habrán podido escuchar las impresiones de tres futbolistas en la zona mixta.

Joan, Ferran y Pubill en el estadio de Atlanta / Sefutbol

El turno para escuchar las reflexiones de Luis de la Fuente llegará por la tarde (16:45h) en una rueda de prensa que tendrá lugar en el Estadio de Atlanta. El encuentro se disputará al mediodía en Atlanta (18 horas en España).

El domingo llegará el momento de la verdad con el partido en el que se espera que España exhiba su potencial y demuestre porque es la vigente campeona de Europa. Más de dos mil españoles se espera que apoyen a la roja para lograr su primer triunfo en esta Copa del Mundo.

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El ambiente en el seno de la selección es de optimismo, se entiende que los jugadores están bien preparados físicamente y se explica el tropezón del debut con argumentos futbolísticos. No hay por tanto ningún motivo para variar la planificación prevista en la vuelta a Atlanta.