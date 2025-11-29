¿Cuándo juega España la vuelta de la final de la Nations League Femenina 2025? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

España se prepara para afrontar el segundo asalto de la eliminatoria frente a Alemania, partido que supone su último obstáculo en el objetivo de revalidar el título de campeona de la Nations League Femenina. 'La Roja', primera y hasta la fecha única campeona de la competición, contará con el factor público a su favor en el decisivo partido por el título.

La presente edición de la Nations League Femenina presenta cambios significativos respecto a la anterior. La final a cuatro en la que la selección española se proclamó campeona ha dado paso a una fase final que consta de dos eliminatorias, semifinales y final, ambas a doble partido.

La disputa de la ida en el Fritz-Walter-Stadion germano dejó las espadas en todo lo alto de cara al decisivo partido de vuelta. De la mano de una inspirada Cata Coll, España supo aguantar las acometidas de Alemania para mantener el empate inicial y jugarse el codiciado título con la afición empujando a su favor.

Alexia lucha un balón con Linder / EFE

¿A qué hora juega España contra Alemania la vuelta de la final de la Nations League Femenina 2025?

El partido de vuelta de la eliminatoria entre España y Alemania en la final de la Nations League Femenina se disputará el próximo martes 2 de diciembre a las 18:30 horas (CET) en el Riyadh Air Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid con capacidad para 70.692 espectadores.

¿Dónde ver gratis por TV y online la final de la Nations League Femenina 2025 entre España y Alemania?

En España, la vuelta de la final de la Nations League Femenina entre la selección española y la Alemania se podrán ver gratis por TV a través de TVE y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido por el título entre España y Alemania a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.