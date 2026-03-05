España viajará finalmente a Turquía para evitar una grave sanción de la UEFA

La selección española viajará finalmente a Turquía para disputar el partido ante Ucrania correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Según ha ido informando Andrea Peláez en la COPE, la expedición partirá este viernes por la mañana rumbo a Antalya en un vuelo de aproximadamente cuatro horas y media, después de dos días de máxima incertidumbre por la situación geopolítica en la región.

La decisión se tomó tras una reunión celebrada este jueves en Las Rozas, siempre según la citada información, en la que participaron el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el secretario general, Álvaro de Miguel, junto a las jugadoras, el cuerpo técnico y varios trabajadores de la Federación. Tras analizar las consultas realizadas al CSD, la embajada de España en Turquía, la federación turca, la federación ucraniana y la UEFA, se concluyó que se dan las condiciones para disputar el encuentro con garantías de seguridad.

La situación había generado una gran preocupación en las últimas horas. El miércoles, después de que sistemas de defensa de la OTAN interceptaran un misil iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo turco, la Federación abrió conversaciones con la UEFA al considerar que no era conveniente viajar en ese contexto. Incluso algunas jugadoras habían expresado su temor ante la posibilidad de desplazarse a la zona.

Ante la falta de una decisión inmediata por parte del organismo europeo, la RFEF optó por posponer el viaje, previsto inicialmente para la tarde del jueves, mientras esperaba una respuesta oficial. Finalmente, este viernes la UEFA comunicó a la Federación que el partido se mantiene en la fecha y horario previstos.

También se pronunció la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que pidió reconsiderar la decisión. “Cualquier espacio aéreo puede ser cerrado sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada”, advirtió el sindicato.

La Federación española llegó incluso a plantearse la opción de no viajar pese a las posibles consecuencias, priorizando siempre la seguridad de las futbolistas. Sin embargo, la normativa establece que una incomparecencia podría suponer la derrota por 3-0, una sanción económica e incluso la posibilidad de quedar fuera del proceso clasificatorio.

Finalmente, tras completar todas las consultas con las autoridades e instituciones implicadas y trasladar la información al vestuario, la RFEF ha decidido que la selección viaje a Turquía para disputar el encuentro. El partido ante Ucrania, previsto en Antalya, marcará el segundo compromiso del camino hacia el Mundial de 2027