España viaja a Elche con un descarte

Luis de la Fuente se ha quedado con 24 efectivos después de la última lesión de Dani Olmo para afrontar el partido de este sábado ante Georgia. Por tanto, el técnico estaba obligado a realizar un descarte para quedarse con los 23 jugadores que permite la UEFA su inscripción para el duelo.

El elegido ha sido el último en llegar. Ayméric Laporte no se vestirá de corto, una vez conocidos los dorsales que llevarán los futbolistas para el encuentro.

Laporte se incorporó más tarde a la selección para cubrir la baja de Dean Huijsen y la defensa queda conformada con Le Normand y Cubarsi como probables centrales titulares, mientras que Vivian será la alternativa en el banquillo.

Eso sí, Laporte viajará con toda la expedición este sábado a una ciudad de Elche que se ha levantado con el cielo encapotado, pero sin lluvia, por lo que el partido podrá disputarse normalmente.

La ciudad recibió el jueves el impacto de la DANA Alice, pero desde entonces apenas ha llovido, por lo que el césped del Martínez Valero se encuentra en perfectas condiciones para acoger el choque.

Un césped muy bien cuidado y con un sistema de drenaje efectivo, como se demostró en 2022 cuando se jugó un Elche-Mallorca bajo una tromba de agua impresionante y resistió al encuentro.

En este sentido, desde el Elche han transmitido a SPORT que el drenaje no sería problema en caso de que lloviera durante la jornada de este sábado.

La selección tiene previsto volar a las 12.00 h. rumbo a Alicante para instalarse y velar armas antes de la disputa del choque a las 20.45 h.